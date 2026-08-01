بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وتاكسي بالوادي الجديد

أُصيب 5 أشخاص، مساء اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى تاكسي أجرة على طريق الداخلة القصر بمحافظة الوادي الجديد.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

1- محمد سامي رشوان (31 عامًا) من مدينة موط.

2- حسام حسن محمود (27 عامًا) من محافظة المنيا.

3- عمار أحمد محمد عكاشة (10 سنوات) من قرية القصر.

4- صابر محمود سيد علي (42 عامًا) من قرية القصر.

5- أحمد سيد سويّلم مسلم (28 عامًا) من منطقة غرب الموهوب.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى الداخلة العام؛ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ الوقوف على ملابسات وأسباب وقوع الحادث.