جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وIBDL تدعمان رأس المال البشري بالتعليم التنفيذي

أعلنت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ومركز الشرق الأوسط للتنمية (MEDC) توقيع اتفاقية استراتيجية مع مجموعة IBDL للتعلم، في إطار تعاون يستهدف دعم مجتمع الأعمال المصري والعربي، وتطوير قدرات القيادات التنفيذية ورواد الأعمال، من خلال تقديم منظومة متكاملة من برامج التعليم التنفيذي والشهادات الاحترافية وألعاب محاكاة الأعمال.

وتأتي الاتفاقية انطلاقًا من رؤية مشتركة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع جاهزية المؤسسات والقيادات لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال، خاصة في مجالات القيادة والإدارة، واستشراف المستقبل، والحوكمة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير المهارات الإدارية والقدرات المؤسسية اللازمة لتحقيق النمو المستدام.

برامج تعليمية تواكب المتغيرات العالمية

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في تقديم برامج نوعية تستند إلى أحدث ممارسات التعليم التنفيذي والتعلم التطبيقي، بما يتيح للقيادات والمهنيين وأعضاء مجتمع الأعمال فرصًا للحصول على شهادات احترافية معترف بها، وتجارب تعليمية عملية، وألعاب محاكاة للأعمال تساعد على تطوير مهارات اتخاذ القرار والتفكير الاستراتيجي وإدارة التغيير.

وأكد المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن الشراكة مع IBDL تأتي في إطار حرص الجمعية على دعم مجتمع الأعمال وتوفير أدوات حديثة لتطوير قدرات أعضائها وقياداتها، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب نماذج جديدة للتعلم التنفيذي تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي والاستشراف المستقبلي.

وقال القاضي: «نؤمن بأن بناء قدرات الإنسان هو الاستثمار الأكثر تأثيرًا في مستقبل مجتمع الأعمال. ومن خلال هذا التعاون مع IBDL، نسعى إلى توفير برامج تعليمية واحترافية تواكب المتغيرات العالمية، وتساعد القيادات ورجال الأعمال على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وقيادة مؤسساتهم نحو مزيد من التنافسية والاستدامة».

خالد خلاف: تمكين القيادات من قيادة التحولات

من جانبه، أعرب الدكتور خالد خلاف، الرئيس التنفيذي لمجموعة IBDL للتعلم، عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق إتاحة التعليم التنفيذي عالي الجودة لمجتمع الأعمال.

وقال خلاف: «الشراكة مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ومركز الشرق الأوسط للتنمية تعكس إيمانًا مشتركًا بأن مستقبل المؤسسات يعتمد على قدرتها على التعلم المستمر والاستعداد للمستقبل. هدفنا ليس فقط تقديم برامج تدريبية، وإنما بناء تجارب تعليمية مؤثرة تجمع بين الشهادات الاحترافية، والتعلم التطبيقي، ومحاكاة بيئة الأعمال الحقيقية، بما يمكّن القيادات من التعامل مع التحولات الكبرى في القيادة والحوكمة والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل».

وأضاف خلاف: «نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم نموذج متطور للتعليم التنفيذي يخدم احتياجات مجتمع الأعمال، ويربط المعرفة بالممارسة، ويمنح المشاركين أدوات حقيقية تساعدهم على صناعة القرار وقيادة التغيير وتحقيق أثر مستدام داخل مؤسساتهم».

منصة متخصصة للتطوير المهني

وتعكس الاتفاقية توجهًا مشتركًا بين جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية – مركز الشرق الأوسط للتنمية وIBDL للتعلم نحو بناء منصة متخصصة للتطوير المهني والتنفيذي، تستجيب للاحتياجات المتغيرة للقطاع الخاص، وتدعم إعداد جيل جديد من القيادات القادرة على قيادة الأعمال في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة إطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات المشتركة التي تستهدف القيادات التنفيذية ورجال الأعمال والمهنيين، بما يعزز فرص التعلم المستمر والتطوير المؤسسي، ويدعم تنافسية مجتمع الأعمال المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.