قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الروسية تستدعي القائم بالأعمال الروماني لدى موسكو
ممر مؤقت باتفاق عُماني ــ إيراني.. طهران تُسلّم باكستان شروط فتح هرمز
وزير الصحة: نتابع الأحداث الوبائية بالخارج المرتبطة بالسالمونيلا ونؤكد استقرار الوضع الوبائي في مصر
"قنصوة" يستقبل أشرف صبحي لمناقشة الاستعدادات النهائية لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات
وزير الصحة: نتابع الأحداث الوبائية المرتبطة بالسالمونيلا.. ونؤكد استقرار الوضع الوبائي بمصر
الرئيس الصيني يزور مصر الأسبوع المقبل
إيران: مضيق هرمز لا يزال مغلقاً رغم محادثات ممر العبور مع عُمان
الجيش الإيراني: السفن تخضع لمراقبتنا قبل وصولها لمضيق هرمز بمئات الكيلومترات
روبيو يستبعد شن ترامب غارات جديدة على إيران الآن
غدًا غلق باب التقديم.. تعرف على شروط القبول فى حج القرعة 2027
لبنان .. انفجار مسيّرة إسرائيلية بقضاء صور
سول: طائرات عسكرية روسية تدخل منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جسر لأسواق إفريقيا والمنطقة.. مصر تطرح أجندة استراتيجية بالمنتدى العربي البرازيلي

أحمد رستم
أحمد رستم
آية الجارحي

طرح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، محاور "أجندة اقتصادية جديدة" لتعزيز الشراكة بين الدول العربية والبرازيل، مؤكدًا قدرة مصر على لعب دور المحور الاستراتيجي والجسر اللوجستي الذي يربط أمريكا اللاتينية بالأسواق العربية والأفريقية.

جاء ذلك خلال كلمته الرئيسة المسجلة في فعاليات الدورة الخامسة لـ المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي، المنعقد بمدينة ساو باولو، تحت شعار "الاقتصاد العالمي في مرحلة تحول".

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد العالمي يمر بتحولات معقدة تعيد تشكيل أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، وهو ما يتطلب التركيز على أربعة محاور مشتركة: تطوير اللوجستيات، تعزيز الاستقرار المالي، دعم التحول الطاقي، وتأمين سلاسل الإمداد.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن دمج التكنولوجيا الزراعية البرازيلية مع الإمكانات اللوجستية المصرية والاتفاقيات التجارية الإقليمية، سيشكل حجر الزاوية لتعزيز الأمن الغذائي المشترك.

قناة السويس والتحول الأخضر

واستعرض د. أحمد رستم جهود الدولة ضمن "رؤية مصر 2030" لتطوير البنية التحتية، مؤكدًا أن الاستثمارات الضخمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشبكات النقل الحديثة توفر للشركات البرازيلية منصة متقدمة للتصنيع وتوزيع المنتجات بكفاءة.

كما لفت إلى توسع مصر في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، داعيًا لإقامة مشروعات مشتركة تدعم خفض الانبعاثات وتأمين الطاقة النظيفة.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن الحكومات تضع الرؤى الاستراتيجية، لكن "القطاع الخاص يظل محرك الأساس للتحول الاقتصادي الحقيقي".

ودعا إلى إزالة العوائق التجارية وتوفير تمويلات مبتكرة تدعم المشروعات ذات القيمة المضافة، مؤكدًا التزام مصر بدعم كافة المبادرات التي تحول رؤية المنتدى إلى نتائج اقتصادية ملموسة للأجيال القادمة.

التخطيط التنمية الاقتصادية البرازيل الأسواق العربية المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ممدوح عباس

ممدوح عباس يُفجّر مفاجآت عن الزمالك: هذه الأسماء أمام نيابة الأموال العامة خلال 10 أيام

إمام عاشور

أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

الوحدات السكنية

الإيجار التمليكي يفتح باب الأمل أمام محدودي الدخل.. تفاصيل طرح وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 2000 جنيه

الزمالك

كمال شعيب يكشف: إحالة جميع المسئولين عن ملف الكرة بالزمالك للتحقيق .. لهذا السبب

حسام حسن

حسام حسن في المقدمة.. تعرّف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب عقب تجديد التعاقد

ترشيحاتنا

سبيس إكس تبني ميناء فضائيا بـ100 مليار دولار لإطلاق ستارشيب وسط مخاوف بيئية

سبيس إكس تبني ميناء فضائيا بـ100 مليار دولار لإطلاق ستارشيب وسط مخاوف بيئية

الصين تدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية وتهيئة بيئة آمنة لإنتاج الغذاء

الصين تدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية وتهيئة بيئة آمنة لإنتاج الغذاء

مقتل 6 أشخاص وإصابة العديد جراء حادث تصادم في الهند

مقتل 6 أشخاص وإصابة العديد جراء حادث تصادم في الهند

بالصور

القُبلة الرومانسية .. دونا إمام تنشر صورًا جديدة من عقد قرانها

دونا إمام
دونا إمام
دونا إمام

لسد العجز.. وزير الصحة: وضع ضوابط موحدة لحركات التكليف والتوزيع وفقا للاحتياج الفعلي

وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمختلف الملفات
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمختلف الملفات
وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمختلف الملفات

وزير الري: مصر من أكثر دول العالم معاناةً من ندرة المياه

وزير الري - هاني سويلم
وزير الري - هاني سويلم
وزير الري - هاني سويلم

طرق سحرية.. كيفية حماية سيارتك من القوارض

حماية السيارة من الفئران
حماية السيارة من الفئران
حماية السيارة من الفئران

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد