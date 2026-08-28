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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أزمة الأدوات المدرسية.. نسب الزيادة الحقيقية وحيل اقتصادية ذكية لتوفير المستلزمات

المستلزمات المدرسية
المستلزمات المدرسية
خالد يوسف

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦-٢٠٢٧، تجد الأسر المصرية نفسها في سباق محتدم مع الزمن وسط موجة غير مسبوقة من غلاء الأسعار، وفي ظل ارتفاع تكاليف المستلزمات المدرسية بنسب صادمة تراوحت بين ٣٠٪ إلى ٦٠٪، أعلنت البيوت حالة الطوارئ القصوى لإعداد الأبناء،  فبين معادلة تدبير الميزانية الصعبة وتأمين أساسيات التعليم، كيف تواجه العائلات هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة لضمان انطلاقة دراسية ناجحة دون إرهاق كاهلهم؟.

حيرة الأسر المصرية أمام أسعار المستلزمات المدرسية

شهدت المحافظات تباينًا كبيرًا فى أسعار السلعة الواحدة من المستلزمات المدرسية داخل الأسواق المختلفة، ولجأت بعض الأسر إلى توفير حلول وبدائل مختلفة ما بين المفاضلة بين الخامات والمنتجات المحلية والمستوردة والشنط القماش ومستلزمات العام الماضى والأشقاء الأكبر، خاصة فيما يخص الشنط و«لبس المدارس». 


فيما لجأت الحكومة، ممثلة فى المحافظات، بالتنسيق مع الغرف التجارية، لتخفيف العبء عن محدودى الدخل بإطلاق عدد من معارض «أهلا مدارس» لبيع المستلزمات بأسعار مخفضة بنسبة ٣٠٪ عن باقى الأسواق، والتى تخضع للعرض والطلب.

مبادرة "كلنا واحد" لدعم الأسر المصرية

عقدت وزارة الداخلية، اجتماعات مع التجار وأصحاب المكتبات والمصانع، لتوفير السلع الغذائية والأدوات والمستلزمات المدرسية بتخفيضات تصل إلى 40%، وذلك من خلال 3118 فرعا ومنفذا على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة "كلنا واحد" وتحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، من خلال 1400 منفذ ثابت ومتحرك بجميع المحافظات.

أرخص أماكن شراء مستلزمات المدارس 2026 في القاهرة

1-الفجالة

تأتي منطقة الفجالة في مقدمة الأماكن التي يتوجه إليها أولياء الأمور لشراء الأدوات المدرسية، نظرًا لانتشار محال الأدوات المكتبية والمستلزمات التعليمية بها، وتوافر الكراسات والكشاكيل والأقلام والألوان والأدوات الهندسية وغيرها من احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة.


2-الموسكي

يعتبر الموسكي من المناطق التي يمكن التوجه إليها عند البحث عن المستلزمات المدرسية، خاصة الحقائب والمقالم وبعض الأدوات المكتبية، حيث توفر المنتجات بأسعار تتناسب مع الميزانية المحددة لشراء احتياجات الدراسة.


3-العتبة

وتأتي منطقة العتبة ضمن الأماكن التي يمكن للأسر البحث فيها عن المستلزمات المدرسية، خاصة الحقائب والأدوات المختلفة، مع وجود منتجات متعددة من حيث الأسعار والخامات.

4-سور الأزبكية

ويمكن التوجه إلى سور الأزبكية، الذي يشتهر بتوفير الكتب بحالة جيدة بأسعار أقل من بعض الخيارات الجديدة، ويعد هذا الخيار مناسبا في حالة الكتب التي يمكن شراؤها مستعملة، مع ضرورة التأكد من مطابقة الطبعة والمحتوى للمطلوب من المدرسة قبل الشراء.

5-مكتبات مناطق وسط البلد

كما توفر مكتبات مناطق وسط البلد، ومنها شارع شريف وعدلي وباب اللوق، مجموعة متنوعة من الأدوات المدرسية.

6- حارة الصنادقية

توفر مستلزمات الدراسة بأسعار اقتصادية، خاصة عند البحث عن بعض الأدوات والحقائب والمستلزمات التي يحتاجها الأطفال خلال العام الدراسي.

أسعار الشنط المدرسية 2026

تختلف أسعار الشنط المدرسية في الأسواق بحسب المرحلة العمرية للطالب، والخامة، والحجم، والتصميم، والعلامة التجارية، إلى جانب اختلاف الأسعار بين المنتجات المحلية والمستوردة.

أسعار الشنط لأطفال مرحلة

الحضانة ورياض الأطفال  KG
وبالنسبة للأطفال في مرحلة الحضانة ورياض الأطفال KG، تراوحت أسعار الشنط المحلية بين 200 و300 جنيه، بينما تبدأ أسعار الشنط المستوردة من نحو 300 جنيه وتصل إلى حوالي 400 جنيه، وفقًا للخامة والعلامة التجارية.


أسعار الشنط لطلاب المرحلة الابتدائية

أما طلاب المرحلة الابتدائية، فتراوحت أسعار الشنط المحلية بين 300 و450 جنيهًا، في حين يصل سعر بعض الشنط المستوردة ثلاثية الأبعاد إلى نحو 600 جنيه، بينما تتراوح أسعار الشنط الترولي بين 800 و900 جنيه.

أسعار الشنط لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية

بالنسبة لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، تراوحت أسعار الشنط بين 500 و700 جنيه، مع اختلاف السعر بحسب الموديل والخامة والحجم.

أزمة الأدوات المدرسية بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦ ٢٠٢٧ أسعار الشنط الفجالة أماكن شراء مستلزمات المدارس

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