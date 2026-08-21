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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد مستشفى طهطا ويفتتح معرض مستلزمات مدرسية بتخفيضات 40%

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أجرى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اليوم، زيارة ميدانية إلى مركز ومدينة طهطا. 

بحضور الدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب عمرو عويضة، والنائب مصطفى مريزق.عضوي مجلس النواب، وأحمد الشطوري، رئيس مركز ومدينة طهطا، والدكتور احمد رفعت وكيل وزارة الصحة.

ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على سير العمل بالقطاعات الخدمية.

واستهل محافظ سوهاج زيارته بأداء صلاة الجمعة بمسجد مستشفى طهطا العام، والتي تناولت في خطبتها ذكرى المولد النبوي الشريف، تحت عنوان «وانسب إليه ما شئت من شرف»، وألقاها الدكتور عيد المجيد الكرماني، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.

وعقب أداء الصلاة، تفقد المحافظ مستشفى طهطا العام، حيث شملت جولته عددًا من الأقسام والوحدات الطبية، من بينها العناية المركزة، والعيادات المختلفة، والأقسام الطبية.

كما تابع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، واطمأن على انتظام سير العمل وتوافر الإمكانات اللازمة.

محافظة سوهاج

وأشاد اللواء طارق راشد بمستوى المستشفى وما تقدمه من خدمات طبية للمواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الرعاية الطبية المقدمة لأهالي مركز ومدينة طهطا.

واختتم محافظ سوهاج زيارته بافتتاح معرض المستلزمات المدرسية بمركز ومدينة طهطا، والذي يضم مجموعة متنوعة من الأدوات والمستلزمات المدرسية، بأسعار مخفضة تصل إلى 40%.

بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتوفير احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض في تقديم خدماته للمواطنين حتى بداية العام الدراسي الجديد، لإتاحة الفرصة للأسر للاستفادة من المنتجات والمستلزمات المدرسية المخفضة خلال فترة الاستعداد للعام الدراسي.

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