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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يواصل افتتاح «أهلاً مدارس».. معرض «سبرباي» بطنطا يوفر احتياجات الطلاب

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، معرض «أهلاً مدارس» بسبرباي مركز طنطا أمام الموقف، لتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية والحقائب والملابس وغيرها من احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المواطنين وتوفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة، والتخفيف عن كاهلهم مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، وتتراوح نسب التخفيضات على المعروضات من 15% إلى 35%.

جاء ذلك بحضور المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، الأستاذ عادل داود رئيس مركز ومدينة طنطا .

توجيهات محافظ الغربية 

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ أقسام المعرض، واطلع على المنتجات والمستلزمات المعروضة، مؤكدًا أهمية تنوعها وتوافرها بجودة مناسبة وأسعار مخفضة تلبي احتياجات مختلف الأسر.

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على الالتزام الكامل بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات المحددة داخل المعرض، وعدم السماح بأي مغالاة أو زيادة في الأسعار، مع استمرار المتابعة والرقابة طوال فترة إقامة المعرض لضمان وصول التخفيضات الحقيقية إلى المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية مواصلة افتتاح معارض «أهلاً مدارس» والتوسع في إقامتها بمختلف أنحاء المحافظة، خاصة بالمناطق الحيوية التي تشهد كثافات وحركة يومية كبيرة، بما يضمن وصول مستلزمات العام الدراسي إلى أكبر عدد من المواطنين بالقرب من مناطق تواجدهم.

وأوضح أن اختيار موقع المعرض أمام موقف سبرباي – مركز طنطا  يأتي في ضوء الطبيعة الحيوية للمنطقة، وارتباطها بحركة المواطنين من قرى ومناطق متعددة، بما يتيح لأهالي سبرباي والقرى والمناطق المحيطة الاستفادة من المعرض بسهولة.

رفع كفاءة الخدمات 

وأعرب أهالي سبرباي والمترددون على المنطقة عن تقديرهم لإقامة المعرض أمام الموقف، مؤكدين أن اختيار هذا الموقع يمثل أهمية كبيرة لخدمة المواطنين، نظرًا لحيوية المنطقة وسهولة الوصول إليها من مختلف القرى والمناطق، موجهين الشكر لمحافظ الغربية على توفير المعرض في هذا الموقع وإتاحة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وييسر استعداد أبنائهم للعام الدراسي الجديد.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي قوافل معارض اهلا بالمدارس طنطا

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