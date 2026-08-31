اتحاد الكرة يخطر الأندية بجدول الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات رسمية إلى الأندية المشاركة في منافسات الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر للموسم الكروي 2026-2027.

تضمنت الخطابات المرسلة إلى الأندية الجدول الكامل لمباريات الدور التمهيدي الثاني، إلى جانب الضوابط والتعليمات المنظمة للمواجهات، تمهيدًا لانطلاق منافسات هذه المرحلة من البطولة.

وحرص اتحاد الكرة على إخطار الأندية بكافة التفاصيل الخاصة بالمباريات واللوائح المنظمة، لضمان استعداد جميع الفرق قبل خوض منافسات الدور التمهيدي الثاني من كأس مصر، في ظل سعي الأندية لمواصلة مشوارها والتأهل إلى الأدوار المقبلة من البطولة.