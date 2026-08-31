اتحاد الكرة يجتمع لاعتماد عقد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة، قرر عقد اجتماعا هاما في الساعات المقبلة لاعتماد تجديد عقود الجهاز الفني لمنتخب مصر لأربع سنوات مقبلة بقيادة حسام حسن.



وأوضح هاني حتحوت، عبر برنامجه "مودرن سبورتس" على قناة "modern mti" أن اتحاد الكرة قرر في اتفاقه الأخير مع حسام حسن زيادة رواتب أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر بنسبة 100 % عن العقد السابق بعد انجاز الوصول إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026.



وأشار إلى أن اتحاد الكرة قرر في نفس الوقت وضع بنودا في العقد الممتد إلى عام 2030 موعد كأس العالم المقبلة يتمثل في تحقيق حسام حسن وطاقمه الفني المعاون عدة أهداف للبقاء لنهاية العقد أولها التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، وثانيها الوصول للدور نصف النهائي والمربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وأخيرا التأهل رسميا عبر التصفيات الإفريقية إلى كأس العالم 2030 للمرة الثانية على التوالي.



واختتم أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وفقا لعقده السابق قد قاد الفراعنة إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بالمغرب بخلاف التأهل لكأس العالم وبلوغ الدور ثمن النهائي قبل الخسارة من الأرجنتين 2-3.