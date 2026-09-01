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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تعتزم إعلان حزمة «شاملة» من الإجراءات ردًا على خطط الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ستكشف خلال الأسابيع المقبلة عن حزمة شاملة من الإجراءات ردًا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما مشروع الاستيطان المثير للجدل في منطقة E1. 

وقال ميليباند أمام أعضاء البرلمان إن مشروع E1 الاستيطاني يمتد على أراضٍ يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها، محذرًا من أنه «يهدد بجعل إقامة دولة فلسطينية أمرًا غير قابل للتطبيق».

وأضاف أن الحكومة البريطانية «لن تقبل بتدمير حل الدولتين»، مؤكدًا: «سنتحرك، وسأعلن عن حزمة شاملة من الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة». 

وتأتي الخطوة البريطانية في ظل انتقادات متزايدة من بريطانيا ودول أوروبية أخرى لخطط إسرائيل التوسعية في الضفة الغربية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام قد أشار، قبل توليه منصبه، إلى أن حكومته تدرس إجراءات من بينها حظر التجارة في السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «تايمز» البريطانية، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتابع عن كثب أي خطط بريطانية لفرض حظر تجاري على منتجات المستوطنات. 

وتصاعدت الضغوط الغربية على إسرائيل خلال الأشهر الماضية بسبب التوسع الاستيطاني وأعمال العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية. وكانت بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج قد أعلنت في يونيو الماضي عقوبات منسقة ضد شبكات إسرائيلية متهمة بتمويل وتمكين وتنفيذ أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

بريطانيا خطط الاستيطان الإسرائيلية الضفة الغربية إد ميليباند وزير الخارجية البريطاني صحيفة «تايمز» البريطانية آندي بيرنهام

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