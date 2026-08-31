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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار يشارك في مبادرة مصر تنطلق بالتصدير ببورسعيد

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الجولة الثانية من مبادرة مصر تنطلق بالتصدير، والتي استضافتها جامعة بورسعيد، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، استكمالاً لفعاليات المبادرة التي انطلقت من محافظة الغربية، بهدف توسيع قاعدة المصدرين، وتأهيل الشركات المصرية، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية.

وخلال الجلسة الرئيسية الأولى للجولة استعرض الدكتور محمد عوض دور الهيئة فى دعم مناخ الاستثمار، وتهيئة الشركات العاملة في مصر لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن دور الهيئة يبدأ قبل التأسيس، حيث تقوم الهيئة بالترويج للأنشطة الاستثمارية وجذب الشركات للعمل بالسوق المصري، بالإضافة إلى الدور التوعوي للهيئة الذي يبدأ من طلاب الجامعات وتعريفهم بأنشطة ريادة الأعمال وتوفير الاستشارات المجانية، ويستمر عمل الهيئة في مرحلة منح التراخيص، وطوال عمر الشركة وإدارة توسعاتها.

إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة

وقام الرئيس التنفيذي للهيئة بتعريف مجتمع الأعمال ببورسعيد بأخر جهود الهيئة لتسهيل الإجراءات، ومنها إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة كمنصة رقمية موحدة تتيح للمستثمرين الوصول إلى المعلومات والخدمات الاستثمارية بسهولة، بما يسهم في تبسيط رحلة المستثمر، وتيسير إنجاز الخدمات والوصول إلى البيانات الاستثمارية، بدعم من مساعد ذكي (Chatbot) متعدد اللغات، يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الفوري والإجابة عن استفسارات المستثمرين، كما أطلقت الهيئة منصة رعاية المستثمرين وتلقي الشكاوى والمقترحات الخاصة بالاستثمار، كمسار موحد لتلقي شكاوى المستثمرين وضمان متابعتها ومعالجتها بشفافية ومهنية.

وأكد الدكتور محمد عوض على أهمية محافظة بورسعيد، ودورها الفعال في دعم الاقتصاد المصري، لذلك تولي الهيئة اهتمام خاص بها، وقامت بإنشاء منطقة حرة عامة ومركز لخدمات المستثمرين بالمحافظة، كما قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة بورسعيد في مجال تدريب وتأهيل طلاب وخريجي الجامعة للمشاركة الفعالة في بيئة الاستثمار.

هيئة الاستثمار مصر تنطلق بالتصدير محافظة بورسعيد الشركات المصرية الاقتصاد المصري

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