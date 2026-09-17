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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند تواجه تهديدًا برسوم أمريكية تصل إلى 100% بسبب النفط الروسي

صورة توضيحية
صورة توضيحية
أمنية رشاد الجلوي

تواجه الهند خطر فرض رسوم جمركية أمريكية تصل إلى 100% على وارداتها من النفط الروسي، بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون يمنح الرئيس دونالد ترامب صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على روسيا وفرض رسوم على الدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين.

ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه الهند، إحدى أكبر مستوردي النفط في العالم، تعتمد بشكل متزايد على الخام الروسي منذ الحرب في أوكرانيا، بعدما أدى تراجع صادرات روسيا إلى الأسواق الغربية إلى توجيه كميات كبيرة من النفط نحو المصافي الهندية، غالبًا بأسعار مخفضة.

وبحسب مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، استحوذت الصين على نحو 50% من صادرات روسيا من الخام خلال الفترة بين ديسمبر 2022 وأغسطس 2026، تلتها الهند بنسبة 37%، ثم تركيا والاتحاد الأوروبي بنسبة 5% لكل منهما.

ووفق مبادرة أبحاث التجارة العالمية (GTRI)، شكل النفط الروسي 30.3% من إجمالي واردات الهند من الخام خلال السنة المالية 2026، بقيمة بلغت 40.8 مليار دولار من إجمالي فاتورة واردات النفط البالغة 134.7 مليار دولار.

وفي يوليو الماضي، تجاوزت حصة النفط الروسي نصف إجمالي واردات الهند من الخام، متقدمة بفارق كبير على بقية الموردين؛ إذ بلغت حصة الإمارات 10.8%، والسعودية 9.6%، وفنزويلا 6.3%، والبرازيل 5.5%، وسلطنة عُمان 5.3%، والولايات المتحدة 2.9%.

وبذلك، تجاوزت الكميات التي وردتها روسيا إلى الهند وحدها إجمالي ما وفره الموردون الستة الآخرون مجتمعين.

ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون الأمريكي إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه، ما يفتح الباب أمام تداعيات محتملة على تجارة النفط بين موسكو ونيودلهي، في حال تطبيق العقوبات والرسوم المقترحة.

الهند النفط الروسي رسوم جمركية الرئيس ترامب الغاز الروسي

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