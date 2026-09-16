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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الخميس ذروة الموجة الحارة.. حالة الطقس لمدة أسبوع

حالة الطقس لمدة اسبوع
حالة الطقس لمدة اسبوع
رشا عوني

مازالت الموجة الحارة تسيطر على الأجواء رغم قرب نهاية فصل الصيف، وتحذر هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غداً الخميس، حيث يشهد ذروة الموجة الحارة الأخيرة في الصيف الذي يودعنا بأجواء ساخنة، واعتباراً من يوم الجمعة تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض وتحسن في أحوال الطقس. 
 

استمرار الأجواء الحارة لمدة 5 أيام

تشهد حالة الطقس خلال الأيام المقبلة استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، بالتزامن مع استمرار الأجواء الصيفية حتى نهاية الأسبوع، وفقًا لما أوضحه الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية.

وأوضح “فهيم” أن الفترة من 15 وحتى 19 سبتمبر تشهد طقسًا حارًا ورطبًا خلال ساعات الصباح، يتحول إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر على مناطق جنوب البلاد، حيث قد تقترب العظمى من 45 درجة مئوية، بينما تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى نحو 46 درجة في بداية الفترة.

حالة الطقس غدا.. كم تسجل درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات؟ - الوطن

متى تتحسن حالة الطقس؟ 

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن التحسن الحقيقي في حالة الطقس يبدأ تدريجيًا اعتبارًا من يوم الجمعة، مع اتجاه درجات الحرارة إلى الانخفاض بصورة تدريجية، لتبدأ الأجواء في التحول بعيدًا عن موجات الحر الشديدة التي ميزت الفترة الماضية.

ولفت إلى أن الأيام الحالية تمثل آخر أنفاس الصيف الحار، مطالبًا بضرورة التعامل مع التغيرات الجوية تدريجيًا، وعدم إجراء تغييرات مفاجئة في البرامج الزراعية أو المعاملات المختلفة قبل حدوث الانخفاض الفعلي في درجات الحرارة.

 

حالة الطقس لمدة أسبوع قادم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 16 سبتمبر وحتى الأحد 20 سبتمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع الطفيف والمؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يومي الأربعاء والخميس، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض اعتبارًا من يوم الجمعة.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غداً الثلاثاء.. حالة الطقس | الموجز

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد يومي الأربعاء 16 سبتمبر والخميس 17 سبتمبر ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار إلى شديد الحرارة ورطب نهارًا، بينما يكون معتدل الحرارة ورطبًا خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى غدا الخميس بين 30 و33 درجة على السواحل الشمالية، وبين 35 و36 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تتراوح على جنوب البلاد بين 38 و45 درجة مئوية.

حالة الطقس الخميس 17 سبتمبر 2026

تستمر الأجواء الصافية يوم الخميس، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، لتصل العظمى إلى 38 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 25 درجة.

حالة الطقس الجمعة 18 سبتمبر 2026

تظهر غيوم متفرقة يوم الجمعة، مع تراجع درجات الحرارة مقارنة باليوم السابق، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 33 درجة، والصغرى إلى 23 درجة مئوية.

حالة الطقس السبت 19 سبتمبر 2026

يسود طقس صافٍ يوم السبت، وتستقر درجات الحرارة نسبيًا، إذ تسجل العظمى 33 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 23 درجة.


حالة الطقس الأحد 20 سبتمبر 2026

تشهد الأجواء يوم الأحد غيومًا متفرقة خلال فترات من اليوم، بينما تكون الأجواء غالبًا صافية، وتسجل درجات الحرارة 33 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى.

 

حالة الطقس الإثنين 21 سبتمبر 2026

تعود الأجواء إلى الصفاء يوم الإثنين، مع تسجيل درجة حرارة عظمى تبلغ 33 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 24 درجة.

حالة الطقس الثلاثاء 22 سبتمبر 2026

تكون الأجواء غالبًا صافية خلال يوم الثلاثاء، مع تسجيل العظمى 32 درجة مئوية، في حين تصل الصغرى إلى 24 درجة، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة.

حالة الطقس الأربعاء 23 سبتمبر 2026

تظهر الغيوم المتفرقة يوم الأربعاء 23 سبتمبر، وتسجل درجة الحرارة العظمى نحو 33 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 25 درجة.

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