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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يبحث مع وفد أوزبكي تعزيز التعاون المائي وتفعيل المشروعات المشتركة

وزير الري يبحث مع وفد أوزبكي تعزيز التعاون المائي وتفعيل المشروعات المشتركة
وزير الري يبحث مع وفد أوزبكي تعزيز التعاون المائي وتفعيل المشروعات المشتركة
أ ش أ

 أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، تقدير مصر للعلاقات التاريخية والودية التي تربطها بأوزبكستان، والحرص على الاستفادة من الزخم السياسي المتنامي في العلاقات بين البلدين لتعزيز الشراكة المائية وتحويلها إلى تعاون عملي وملموس في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال بحث وزير الري مع وفد رفيع المستوى من جمهورية أوزبكستان برئاسة إلهام إبراهيموفيتش النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الموارد المائية والتنمية المستدامة، وتفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين البلدين في مجال الموارد المائية، والتي تتضمن التعاون في مجالات تحديث نظم الري والصرف، ورفع إنتاجية المياه وكفاءة استخداماتها، وتبادل الخبرات، وإجراء البحوث المشتركة، وتنظيم ورش العمل وبرامج التدريب المتخصصة.

وأوضح أن الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0) يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الفني مع أوزبكستان، من خلال تبادل الخبرات في مجالات الإدارة الرقمية للمياه، وأنظمة الرصد والقياس عن بُعد، ونظم "إسكادا"، ونظم دعم اتخاذ القرار، واستخدام الذكاء الاصطناعي، ونظم الإنذار المبكر، وحصاد مياه الأمطار، وتطوير محطات الرفع واستخدام تقنيات موفرة للطاقة بها، إلى جانب تطبيقات الري الذكي.. مؤكدا استعداد مصر لاستعراض نتائج التطبيقات التجريبية المنفذة في هذا المجال، وتنظيم زيارات ميدانية للتعرف على التطبيقات الرقمية والذكية، وبحث إمكانية تنفيذ تطبيقات مشتركة مع الجانب الأوزبكي، فضلًا عن تعزيز التعاون بين المركز القومي لبحوث المياه والجهات البحثية المناظرة في أوزبكستان من خلال الدراسات المشتركة وتبادل الخبرات وتنفيذ المشروعات التجريبية.

وخلال الاجتماع، عرض الجانب الأوزبكي المجالات ذات الأولوية التي يتطلع للتنسيق بشأنها مع الجانب المصرى، فيما يخص إعادة استخدام المياه، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتحول الرقمي، وأنظمة القياس، وإدارة الموارد المائية، والتعامل مع المياه الجوفية، حيث تم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول لمجموعات العمل المشتركة من الجانبين لبدء التعاون الفعلى بين الجانبين فى هذه المجالات.

وفي مجال التعاون الدولي، أكد الوزير أهمية تعزيز التنسيق بين مصر وأوزبكستان في المحافل والمنتديات المائية الدولية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالإدارة المستدامة والتعاونية للأنهار الدولية المشتركة.. لافتا إلى أهمية تبادل الخبرات في مجالات حوكمة الأنهار الدولية المشتركة وتبادل البيانات وتطبيق قواعد القانون الدولي للمياه، مع التأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ عدم التسبب في ضرر، والإخطار المسبق والتشاور والتعاون بين الدول المتشاطئة، بما يدعم الأمن المائي والاستقرار والتنمية المستدامة.

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم تقدير مصر للعلاقات التاريخية والودية التي تربطها بأوزبكستان وفد رفيع المستوى من جمهورية أوزبكستان إلهام إبراهيموفيتش النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان

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