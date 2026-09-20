انتشال جثمان صغير غرق داخل ترعة الإبراهيمة ببني مزار بالمنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا من انتشال جثمان صغير لقي مصرعه غرقًا داخل ترعة الإبراهيمية بإحدى قري مركز بني مزار ، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بغرق صغير داخل ترعة الإبراهيمية بإحدى قرى مركز بني مزار شمال المحافظة ، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وبدأت أعمال البحث عنه وانتشال جثمانه.

وبالفحص، تبين أن الطالب يُدعى عبدالله . م . ع 14 سنة، طالب بالمرحلة الإعدادية بالمعهد الأزهري وأنه لقى مصرعه إثر تعرضه للغرق داخل مياه ترعة الإبراهيمية.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الطالب، فيما أجرى ضباط مباحث مركز شرطة بني مزار التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أسباب حدوثها.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.