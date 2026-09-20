تشييع جنارة طالب أزهري لقي مصرعه غرقًا في ترعة الإبراهيمية بالمنيا ..صور

شيع اهالي مركز بني مزار شمال المنيا، جثمان الطالب عبد الله الذي لقي مصرعه غرقا في ترعة الإبراهيمية وسط حالو من الحزن الشديد بين اسرته واهالي قرية ابو جرج،.

وقد تحولت القرية إلى سرادق عزاء كبير، إثر رحيل مفاجئ للطالب، والذي لقي مصرعه غرقًا في مياه ترعة الإبراهيمية، في حادث أدمى قلوب الأهالي نظرا لسيرته العطرة وحرصه على حفظ كتاب الله ،وقربه من ختمه.

وقد اتشحت القرية بالحزن ، وقدم الأهالي واجب العزاء لأسرته، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر.

كما انتاب الاهالي حالة من الصدمة والأسى الشديد ، وخاصتا مشايخ ومعلمي القرآن الكريم بالقرية ، الذين أكدوا أن الطالب عبد الله كان متفوفا وراقيا في خلقه، وكان من أحرص الطلاب مواظبةً على حضور دروس تحفيظ القرآن، وكان قد اقترب من ختم القرآن الكريم كاملاً الا ان قدر الله كان اسرع بوفاته .

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث غرق لطالب داخل ترعة الإبراهيمية بدائرة مركز بني مزار، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بفرق الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.

وبعد عمليات بحث وتمشيط مكثفة بموقع الحادث، نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثمان الطالب.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الضحية يدعى "عبدالله . م . ع " ويبلغ من العمر 13 سنه مرحلة التعليم الإعدادي بالمعهد الأزهري بالقرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على الأسباب والملابسات الكاملة للحادث

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الطالب، فيما أجرى ضباط البحث الجنائي التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أسباب حدوثها.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.