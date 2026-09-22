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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل ما تشتري عربية.. رئيس مصلحة الجمارك يكشف حقيقة زيادة الرسوم

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أثارت الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات خلال الفترة الأخيرة حالة من التساؤلات بين المواطنين والمستوردين، خاصة مع تداول أنباء عن وجود زيادات جديدة في الجمارك وما قد يترتب عليها من تأثيرات على أسعار السيارات وتكاليف استيرادها.

وفي السياق نفسه، تصاعدت التساؤلات حول موقف السيارات التي دخلت مصر ضمن المبادرات المختلفة، وما إذا كانت هناك مراجعات جديدة للإجراءات الخاصة بها أو تغييرات في القواعد المنظمة للتعامل معها.

وحسم أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، الجدل بشأن هذه الملفات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، موضحًا حقيقة ما يتردد بشأن زيادة الجمارك على السيارات، إلى جانب موقف سيارات المبادرة.

حقيقة زيادة الجمارك على السيارات

تناول رئيس مصلحة الجمارك خلال حديثه حقيقة الأنباء المتداولة بشأن فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية على السيارات، في ظل متابعة المواطنين والمستوردين لأي قرارات قد تؤثر على تكلفة استيراد المركبات.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة بالنسبة للراغبين في شراء سيارات مستوردة، وكذلك المستوردين والعاملين في سوق السيارات، باعتبار أن الرسوم الجمركية تمثل أحد العناصر المؤثرة في التكلفة النهائية للسيارة.

وأوضح أموي خلال اللقاء حقيقة ما يتردد حول وجود زيادات جديدة في الجمارك على السيارات، بما يسهم في توضيح الموقف الرسمي أمام المواطنين، في ظل انتشار العديد من المعلومات غير المؤكدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ماذا عن سيارات المبادرة؟

كما تطرق رئيس مصلحة الجمارك إلى ما يتردد بشأن مراجعة سيارات المبادرة، والتي تحظى باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من المبادرات الخاصة باستيراد السيارات.

وتدور التساؤلات حول ما إذا كانت هناك إجراءات جديدة أو مراجعات تتم على السيارات التي دخلت البلاد في إطار المبادرات، وما إذا كان ذلك يعني تغييرًا في القواعد والإجراءات الجمركية التي تم تطبيقها عليها.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك موقف سيارات المبادرة، مؤكدًا خلال اللقاء التفاصيل المتعلقة بالإجراءات والمراجعات التي يثار الحديث عنها، بما يساعد على إزالة حالة الالتباس التي صاحبت تداول هذه الأنباء خلال الفترة الأخيرة.

لماذا يهتم المواطنون بملف جمارك السيارات؟

ويحظى ملف الجمارك بأهمية كبيرة لدى المواطنين، خاصة أن أي تغيير في الرسوم أو الإجراءات المتعلقة باستيراد السيارات يمكن أن ينعكس على التكلفة النهائية للسيارة عند وصولها إلى السوق المحلية.

كما يتابع المستوردون بشكل مستمر القرارات والقواعد الجمركية المنظمة لعملية إدخال السيارات، خاصة في ظل ارتباط تكلفة الاستيراد بعدد من الإجراءات والرسوم التي تحددها الجهات المختصة.

ومن هنا، فإن التصريحات الرسمية الصادرة عن مصلحة الجمارك تمثل مصدرًا مهمًا لتوضيح حقيقة ما يتم تداوله بشأن الرسوم والإجراءات الجديدة.

هل هناك إجراءات جديدة على سيارات المبادرة؟

وتأتي التساؤلات حول مراجعة سيارات المبادرة بالتزامن مع تداول معلومات عن وجود إجراءات جديدة تخص السيارات التي دخلت مصر في إطار المبادرات.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس مصلحة الجمارك خلال مداخلته تفاصيل موقف هذه السيارات، في محاولة لوضع حد للتكهنات المتداولة حول وجود تغييرات جديدة في التعامل معها.

ويظل تحديد أي إجراءات أو قواعد جديدة مرتبطًا بما تعلنه الجهات الرسمية المختصة، خاصة أن التعامل الجمركي مع السيارات يخضع للقواعد والضوابط المنظمة لكل حالة.

تأثير الجمارك على أسعار السيارات

ويعد ملف الرسوم الجمركية من الملفات التي ترتبط بشكل مباشر بتكلفة السيارات المستوردة، إذ إن أي تعديل في الرسوم أو الإجراءات يمكن أن يؤثر على التكلفة الإجمالية التي يتحملها المستورد أو المشتري.

ولهذا السبب، يحرص المواطنون على متابعة التصريحات الرسمية الصادرة عن مصلحة الجمارك، خصوصًا عند انتشار أخبار تتحدث عن زيادات جديدة في الرسوم أو مراجعة الإجراءات الخاصة بالسيارات.

وتأتي تصريحات أحمد أموي لتوضيح الموقف بشأن ما يثار حول زيادة الجمارك على السيارات، وكذلك حقيقة مراجعة سيارات المبادرة، في وقت تشهد فيه سوق السيارات اهتمامًا متزايدًا بكل ما يتعلق بتكاليف الاستيراد والإجراءات الجمركية.

الجمارك توضح حقيقة الأنباء المتداولة

وتؤكد أهمية تصريحات رئيس مصلحة الجمارك ضرورة التفرقة بين القرارات الرسمية وبين المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في الملفات التي ترتبط مباشرة بتكلفة السيارات والمبالغ التي يسددها المواطنون والمستوردون.

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