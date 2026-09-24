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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هيئة قناة السويس: نستهدف التوسع في توطين صناعة الوحدات البحرية المُختلفة

الجولة
الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مراسم تدشين واستلام عدد من الوحدات البحرية الجديدة بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا، يرافقه الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، حيث كان في استقبالهم مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات الشركة التنفيذية، والعاملين بمختلف القطاعات. 

شملت المراسم تدشين قاطرتين جديدتين من طراز عزم بقوة شد 90 طنًا، بالإضافة إلى استلام أول لنشيّ رحلات من طراز" بحر" ، فضلًا عن إجراء تجارب التشغيل النهائية لقاطرتي التصدير من طراز "عزم"، وذلك تمهيدًا لتسليمهما إلى شركة نيري الإيطالية "NERI" .

وتتماثل المواصفات الفنية للقاطرتين اللتين تم تدشينهما وهما القاطرتان الخامسة والسادسة من بناء" مصنع مصر للقاطرات" ضمن سلسلة من طراز "عزم"، و يبلغ طول القاطرة الواحدة 32 متراً وعرضها 13.5 متراً وغاطسها 6 أمتار، وتصل سرعتها إلى 12 عقدة، بقوة شد 90طنا.

أما لنشا الرحلات" بحر1" و "بحر 2" فهما من إنتاج مصنع الفايبر جلاس بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة وتم تصنيعهما من مادتي الخشب والفايبر بسعة إجمالية 15 راكب لكل لنش، ويبلغ طول اللنش الواحد 17 مترًا، وعرضه 5 أمتار، بسرعة 21 عقدة، ومن المُقرر تشغيلهما للعمل في أغراض السياحة البحرية بقناة السويس.

عقب ذلك، افتتح الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة والدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، و السيد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة الشركة، المبنى الإداري الجديد بالترسانة على مساحة 1110متر مربع، والذي يضم مكاتب إدارية، وقاعة مؤتمرات، وقاعة للاجتماعات، بالإضافة إلى صالة طعام وغرف استقبال.

كما حرص الفريق أسامة ربيع على تفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بالمنطقة الصناعية الحرة لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة والتي يتم إقامتها على مساحة تقريبية 50 ألف متر مربع والمُخطط لها أن تضم 3 مصانع، بالإضافة إلى ساحة تخزين مُغطاة وساحة تخزين أخرى مكشوفة بجانب مبنى إداري ومبنى سكني ومسجد.

وعلى هامش جولته، اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، مع وفد عُماني خلال زيارته للترسانة للتعرف عن قرب على نشاط بناء الوحدات البحرية المُختلفة، وأبدى الوفد انطباعات إيجابية حول تطور الصناعة المصرية وارتفاع تنافسيتها إقليمياً، كما أكدوا حرصهم على نقل صورة إيجابية لإدارة الشركة العُمانية واستكمال المباحثات والتواصل الجاد خلال الفترة المُقبلة.

وفي ختام جولته بالترسانة، حرص الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على توجيه التحية للعاملين بالشركة من كافة القطاعات وحثهم على الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية ومراعاة الجودة والدقة في تنفيذ الأعمال لاستكمال نجاحات الشركة.

و أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تستهدف التوسع في جهود توطين صناعة الوحدات البحرية المُختلفة عبر إقامة مجتمعات صناعية مُتكاملة تُحقق مُتطلبات واحتياجات العمل بالقناة والموانئ المصرية، فضلًا عن فتح آفاقًا جديدة نحو التصدير للخارج.

وأوضح رئيس الهيئة أن الشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر من خلال شركة قناة السويس للقوارب الحديثة والمنطقة الحرة تُعد بمثابة انطلاقة قوية إلى الأسواق الخارجية تحت شعار "صُنع في مصر".

وأضاف الفريق أسامة ربيع أن شركة قناة السويس للقوارب الحديثة تُمثل تجربة فريدة ونموذجًا يحتذى به في التكامل والشراكة مع القطاع الخاص لرفع القدرة التشغيلية وزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع بما يُمكن معه وضع مصر على خارطة الصناعة والمنافسة إقليميًا.

ومن جانبه، أشاد الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، بجهود الهيئة في توطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة في مصر، ودعم قدرات الصناعة الوطنية في هذا المجال وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بمدينة سفاجا، بما يعزز مكانتها كمركز للصناعات والخدمات البحرية المختلفة.

من جهته، أكد السيد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، أن الشراكة مع هيئة قناة السويس تُعد نقلة نوعية أثمرت عن تغيير شامل في مقومات الترسانة كبنية تحتية من خلال تطوير ساحة الترسانة، وتطوير الرصيف البحري بطول 500 متر، بالإضافة إلى تزويد الترسانة بروافع وأوناش.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر أن الشركة تمضي قدمًا نحو تنفيذ تعاقداتها والتزاماتها بشكل متزامن بما يتيح الالتزام بالجداول الزمنية المُحددة لتسليم المشروعات المُختلفة.


        

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