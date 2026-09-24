إعلامي أردني يشيد بالأهلي: أفضل نادٍ عربي في التاريخ وعظمته لا تُناقش

أشاد الإعلامي الأردني محمد عواد، بنادي الأهلي المصري، مؤكدًا أن القلعة الحمراء يعد أفضل نادٍ عربي في تاريخ كرة القدم، مشيرًا إلى المكانة الكبيرة التي يحظى بها النادي على المستوى العربي.

وقال محمد عواد، خلال تصريحات تلفزيونية: "الأهلي المصري هو أفضل نادي عربي في التاريخ، الأهلي اتربينا عليه في الأفلام والمسلسلات".

وأضاف: "الأهلي أفضل نادي غير أوروبي في التاريخ، عظمة الأهلي تاريخيًا لا تُناقش ولا تُقارن".

وتابع الإعلامي الأردني حديثه عن مكانة الأهلي قائلًا: "بعد الأهلي المصري خربت المعادلة، ولا يوجد مقارنة"، في إشارة إلى الفارق الذي يراه بين الأهلي وباقي الأندية العربية من حيث التاريخ والمكانة والإنجازات.

وتأتي تصريحات محمد عواد لتسلط الضوء على المكانة التاريخية التي يحظى بها الأهلي، ليس فقط داخل مصر، وإنما على مستوى الكرة العربية، في ظل تاريخه الطويل وحصده للعديد من البطولات المحلية والقارية.