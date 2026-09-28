تحذير عاجل للأمهات.. مشروب يباع بالمدارس يهدد صحة ابنك

مع عودة الدراسة، تتزايد مخاوف الأسر من المنتجات والمشروبات التي يشتريها الأطفال من محيط المدارس، خاصة المشروبات التي يتم الترويج لها باعتبارها تمنح الجسم الطاقة وتساعد على التركيز.

وتأتي مشروبات الطاقة في مقدمة المنتجات التي تستدعي الانتباه، بعدما حذرت وزارة الصحة والسكان مؤخرًا من الاعتماد عليها للحصول على النشاط، موضحة أن الشعور المؤقت بالنشاط والتنبه بعد تناولها يرتبط بارتفاع تركيز الكافيين وكميات السكر الموجودة فيها.

لماذا مشروبات الطاقة خطيرة على الأطفال؟

المشكلة الأساسية أن الطفل قد يتعامل مع مشروب الطاقة باعتباره مشروبًا غازيًا عاديًا، بينما تحتوي هذه المنتجات عادة على كميات مرتفعة من الكافيين، وهو منبه قد يؤثر بشكل أكبر على الأطفال والمراهقين.

كما أن تناول كميات كبيرة من السكر بصورة متكررة يضيف سعرات غذائية دون قيمة غذائية مناسبة، وقد يساهم مع الوقت في زيادة الوزن وتسوس الأسنان ومشكلات صحية مرتبطة بالإفراط في السكريات.

النشاط الذي يمنحه المشروب مؤقت

وتحذر وزارة الصحة من الاعتقاد بأن مشروبات الطاقة تمنح الجسم طاقة حقيقية؛ إذ إن الشعور بالنشاط الذي يلي تناولها يكون مؤقتًا، ويرتبط بدرجة كبيرة بالكافيين والسكريات، ثم يزول هذا التأثير.

وهنا تكمن المشكلة، لأن الطفل قد يبدأ في الاعتماد على المشروب للحصول على التركيز أو التغلب على الشعور بالتعب، بدلًا من الحصول على الطاقة من النوم الكافي والغذاء المتوازن والمياه.

ماذا تقول وزارة الصحة عن غذاء الأطفال في المدارس؟

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أكدت أهمية توفير أغذية ومشروبات صحية وآمنة للأطفال داخل البيئة المدرسية، مع التحذير من تقديم المنتجات غير الصحية، خاصة المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، واستبدالها ببدائل أكثر ملاءمة للأطفال.

كما يشير دليل معهد التغذية القومي إلى ضرورة تجنب المشروبات الصناعية والمشروبات المحلاة، لاحتوائها على كميات مرتفعة من السكر، وبعضها يحتوي على ألوان صناعية ومواد حافظة، مع التوصية بالمياه والحليب والمشروبات الطبيعية كبدائل.

ماذا تفعل الأم؟

ينصح بأن يتعرف الأبوان على المشروبات التي يشتريها الطفل من المدرسة أو محيطها، وقراءة الملصق الغذائي قبل السماح بتناولها، مع الانتباه بشكل خاص إلى محتوى الكافيين والسكر.

والأفضل أن يحمل الطفل معه زجاجة مياه، إلى جانب وجبة مدرسية متوازنة، بدلًا من الاعتماد على مشروبات الطاقة أو المشروبات السكرية للحصول على النشاط خلال اليوم الدراسي.

المشروب الذي يعطي طفلك دفعة نشاط سريعة ليس بالضرورة أن يكون مصدرًا صحيًا للطاقة، ولذلك فإن قراءة مكونات العبوة قبل شرائها قد تحمي الطفل من عادة غذائية غير مناسبة تتكرر يوميًا.