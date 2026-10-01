تيسيرًا عليهم.. إتاحة استلام شهادات التسلسل الزمني بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة

تعلن محافظة الدقهلية أنه، تيسيرًا على المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة لاستخراج شهادات التسلسل الزمني، وحرصًا على توفير الوقت والجهد عليهم.

فقد تقرر اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 4/10/2026 تسليم شهادات التسلسل الزمني للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية في المراكز والمدن التابعة لهم في مقر إقامتهم، وذلك للشهادات التي تم تقديمها بالمركز التكنولوجي بالمحافظة حتى يوم 2/8/2026 .

وتتضمن آلية العمل قيام المواطن بتقديم طلب استخراج شهادة التسلسل الزمني بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، ثم تتولى المحافظة، فور الانتهاء من إعداد الشهادة، إرسالها إلى المركز التكنولوجي التابع له المواطن، من خلال مندوب من كل مركز يتولى استلام الشهادات الخاصة بالمواطنين التابعين لمركزه وتسليمها إلى أصحابها بالمركز التكنولوجي التابع لهم.

ويتولى كل مركز ومدينة الإعلان عن كشوف الشهادات الجاهزة للتسليم للمواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمركز، بما يتيح للمواطن معرفة جاهزية الشهادة والتوجه إلى المركز التكنولوجي التابع له لاستلامها، دون تحصيل أي رسوم مقابل خدمة نقل وتسليم الشهادة بالمركز التابع له.

وتؤكد المحافظة استمرار تلقي طلبات استخراج شهادات التسلسل الزمني بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، مع إخطار المراكز المعنية تباعًا بالشهادات التي تم الانتهاء منها، ونشر أسماء أصحاب الشهادات الجاهزة للاستلام على الصفحات الرسمية للمراكز والمدن، وذلك في إطار حرص المحافظة على تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير الوقت والجهد عليهم.