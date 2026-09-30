محافظ الدقهلية يوجه بضرورة الحفاظ على مكتسبات التطوير بمكتبة مصر العامة بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عدد من القطاعات الخدمية والتنموية، خلال جولة تفقدية بمكتبة مصر العامة بالمنصورة، للاطمئنان على انتظام سير العمل، بحضور الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة.

وتفقد المحافظ قاعات المسرح المغطى، والقاعة الجديدة، وقاعات القراءة والتراس، مشددًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية بالمكتبة، وإثراء الحياة الفنية والثقافية للأطفال والشباب والمواهب الواعدة، مشددا على ضرورة إجراء صيانة دورية لمرافق المكتبة للحفاظ على مكتسباتها وتعظيم الاستفادة منها.

ووجه المحافظ ، الدكتورة رباب عبد المؤمن مديرة المكتبة، بضرورة الحفاظ على مكتسبات التطوير التي جرت بالمكتبة وتعظيم الاستفادة منها وإمكانات المكتبة، مؤكدًا أن المكتبة تمثل منصة لبناء الإنسان وتعزيز القيم، ومنارة للفن، وداعمة للمواهب، وليست مجرد مكان للاطلاع.

وأشار المحافظ إلى أن الجولة تأتي في إطار حرص المحافظة على متابعة سير العمل بالمشروعات الثقافية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم المواهب الشابة.