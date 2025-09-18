50 % تخفيضات على زي الطلاب بمعرض أهلا مدارس في مطروح

وفر معرض اهلا مدارس بمطروح والذي تنظمه الغرفة التجارية بمطروح برئاسة مختار جبريل، المستلزمات المدرسية من الملابس، والأحذية، والشنط المدرسية، والزى المدرسى، والكشاكيل، والكراسات، والأقلام، بالإضافة إلى السلع الغذائية، بتخفيضات تتراوح بين 20 إلى 30 %، وذلك بمشاركة كبرى شركات القطاعين العام والخاص.

وطرح معرض "أهلًا مدارس" الرئيسى بالمحافظة، والمقام بجوار مقر الغرفة التجارية بمطروح ، الزى المدرسى بالأسعار : تيشيرت لطلاب ابتدائي بـ 75 جنيهًا، تيشرت لطلاب إعدادى بـ 100 جميعا، بواقع تخفيضات وصلت إلي 50 ٪.

من جانبه صرح محمد غازي مدير غرفة مطروح ، أن أسعار المنتجات داخل معرض «أهلا مدارس» مناسبة لجميع الفئات الاجتماعية، مشددًا على أنها تُقدَّم بالمستوى المطلوب للمواطن وبالأسعار الحقيقية المعلَن عنها دون أي تلاعب، لافتا إلي اختيار موقع المعرض المميز تسهيلا علي المواطنين.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق وتنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، قام الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ بجولة ميدانية لتفقد ومتابعة أعمال الصيانة الجارية بعدد من المدارس بمدينة مرسى مطروح.

حيث شملت الجولة تفقد مدرسة ٢٣ يوليو للتربية الفكرية بحي الزهور، ومدرسة العبور الابتدائية بحي الشروق، للوقوف على نسب تنفيذ أعمال الصيانة وجودتها.

وقد رافق نائب المحافظ خلال الجولة المهندس طارق أحمد عبد الله مدير عام منطقة الأبنية التعليمية، والأستاذ ناصر النجار نائب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح.

وخلال الجولة أكد نائب المحافظ على سرعة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي، مؤكداً على الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

كما وجه مجلس مدينة مطروح لتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب.