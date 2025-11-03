عمرو أديب: كنوز توت عنخ أمون ورمسيس الثاني والمسلة المعلقة تحتاج لمتاحف لوحدها

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن قصة اكتشاف توت عنخ أمون والملك رمسيس الثاني والمسلة المعلقة تحتاج إلى متاحف لوحدها، ووجود كافة القطع الأثرية للملوك داخل المتحف شئ عظيم.



وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الحضور الكبير من جميع دول العالم شاركت مصر بهجة إفتتاح المتحف المصري الكبير، ولا يوجد مبرر لمقارنة إفتتاح المتحف المصري الكبير بموكب المومياوات الملكية.



وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن الكثير من الدول التي يوجد بها أثار مصرية، شعرت بالحرج بعد إفتتاح المتحف المصري الكبير، ومن المتوقع أن تقوم باعادة القطع المصرية.

واستطرد: «هذه مصر والعظمة والعبقرية وحضارة الـ7 آلاف عام، فرحة كبيرة في مصر، وحرص أن يوجه الاحتفال إلى ذوق عالمي، لنؤكد وجود فن عظيم وقوة ناعمة عظيمة، وما الحضارة الفرعونية إلا فن وعلم وتقدم وعظمة».



