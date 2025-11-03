قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناصر منسي بعد استبعاده من مباراة طلائع الجيش: حسبي الله ونعم الوكيل
ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا ومنحناها فرصة للبقاء.. والشرع سيأتي للبيت الأبيض
ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية
ساندي لصدى البلد: فخورة بإخراج حماة الوطن باحتفالية المتحف المصري الكبير
دعاء الفرج القريب.. كلمات مستجابة في الثلث الأخير من الليل
مجدي الجلاد: نظام القائمة المطلقة بانتخابات النواب لا يصلح مع النموذج المصري
الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين
أسعار ومواصفات بايك X35 موديل 2025 في السعودية
انفجارات عنيفة شرق غزة جراء نسف الاحتلال أبنية سكنية
كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026
ما هي مواضع الدعاء المستجاب في الصلاة؟.. اعرف سُنة النبي
موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المتحف المصري الكبير: جناح توت عنخ آمون يجذب هؤلاء الملوك مرة أخرى

توت عنخ آمون
توت عنخ آمون
محمد شحتة

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن مشروع المتحف هو هدية مصر للعالم، لافتًا إلى أن المتحف يُعد أكبر متحف في العالم من حيث المساحة، وهو إنجاز كبير.

وكشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن اليوم تم استقبال مجموعة من ضيوف مصر الذين شاركوا في الاحتفال أمس، وكان لديهم شغف لرؤية المتحف بشكل أعمق وأطول، حيث جرى استقبال ملك بلجيكا والدنمارك، وأميرة تايلاند، وأميرة اليابان، ورئيس كولومبيا، وممثلة خاصة لرئيس وزراء اليابان، ورئيس الجايكا، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الضيوف.

وأضاف: "كان هناك سعادة ورغبة شديدة في زيارة أجزاء أكبر من المتحف بشكل أعمق، بالأخص جناح توت عنخ آمون".

وواصل: "كان هناك انبهار شديد، وكلهم كانوا مبسوطين، وكرروا الإشادة باحتفالية الأمس، وأبدوا رغبة في العودة مرة أخرى".

وأكد الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، في وصفه لمشاعره بعد حفل افتتاح المتحف الكبير، أنه كان هناك خليط من المشاعر المتناقضة، قائلاً: "إمبارح كان إحساس بالتناقض بين إحساس الفرحة الشديدة، لأن هناك ناس كتير كانت بتحلم، خاصة من عملوا في المتحف من التنفيذيين والمكاتب المختلفة وحتى القيادة السياسية والحكومات المتعاقبة على هذا المشروع، وهي مشاعر مقرونة بنوع من الخوف والإحساس بالمسؤولية أن لا يلاقي حفل الافتتاح الصدى المتوقع، ولكن الحمد لله ربنا وفقنا وتوّج جهود المصريين والمجموعة التي عملت في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدًا لإبهار وإنجاز الحدث، مما يجعل المصريين يشعرون بالفخر في هذه اللحظة العظيمة، ليس ذلك فقط بل العالم كله".

وتابع خلال رده على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول تعليق لا ينساه من أحد الملوك أو الزائرين، قائلاً: "النظرات اللي شفتها في أعين الزائرين اليوم كانت بتقول إن هذا المتحف ليس عظيمًا لمصر فقط، بل للإنسانية كلها، وأنه سيظل لمئات السنوات القادمة كمتحف كبير، وهذه من أهم العبارات المؤثرة في اليوم".

المتحف المصري الكبير لميس الحديدي الملوك أكبر متحف في العالم هدية مصر للعالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

الاهلي

قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي في يناير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مباراة الأهلي والمصري

بن رمضان وصلاح محسن أبرز الغيابات.. موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

لمتحف المصري الكبير

هدية مصر للعالم.. موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والقنوات الناقلة

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

بالصور

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد