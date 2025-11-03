نجل مكتشف مقبرة توت غنخ آمون: المتحف المصري الكبير أعاد إلينا فخر الأجداد

قال نوبي حسين عبدالرسول، نجل مكتشف مقبرة توت عنخ آمون، إنه شعر بفخر كبير خلال احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، خاصة مع استعادة ذكرى والده الراحل الذي كان أحد أبطال الاكتشاف الأثري الأهم في تاريخ مصر والعالم، موضحًا أن والده كان له دور محوري في لحظة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وأضاف نوبي حسين عبد الرسول، خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان هناك فريق يعمل للتنقيب بقيادة عالم الآثار هوارد كارتر، مشيرًا إلى أن والده كان طفل صغير ويقدم له الماء والأكل، وفي يوم ما نادى على "كارتر" بعد أن لاحظ وجود مدخل المقبرة، وهو ما فتح الباب أمام أعظم اكتشاف أثري في القرن العشرين.

وأوضح نوبي حسين عبد الرسول، أن والده كان في طفولته يساعد العمال في موقع الحفائر، حيث كان يركب الحمار ويوصل إليهم الماء والطعام، حتى شارك لاحقًا في لحظة الكشف التاريخية، مؤكدًا أن كارتر أهداه قلادة توت عنخ آمون تكريمًا له، والتقط معه صورة شهيرة وهو يرتديها، ولا تزال هذه الصورة محفوظة لدى العائلة حتى اليوم.

وتابع أن جده، محمد عبدالرسول، هو مكتشف خبيئة الدير البحري الشهيرة، التي ضمت نحو 40 مومياء ملكية من ملوك الدولة الحديثة، والأسرة تحمل إرثًا أثريًا وإنسانيًا نفتخر به عبر الأجيال.