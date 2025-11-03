قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لا أنفي شن عمليات برية في فنزويلا.. وأيام مادورو معدودة
بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة
منة جلال: الحالة الصحية لأحمد الحلواني سيئة ويحتاج للدعاء
أسعار الحديد اليوم الإثنين 3-11-2025 محليا وعالميا
الرئيس الكولومبي: أخشى من اغتيالي بعد العقوبات الأمريكية
صدام مرتقب بين مانشستر سيتي وليفربول والمنتخب بسبب محمد صلاح ومرموش
5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها
هيونداي تكشف عن نسختها الكهربائية إليكسيو.. وهذا سعرها عالميًا
ناصر منسي بعد استبعاده من مباراة طلائع الجيش: حسبي الله ونعم الوكيل
ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا ومنحناها فرصة للبقاء.. والشرع سيأتي للبيت الأبيض
ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية
ساندي لصدى البلد: فخورة بإخراج حماة الوطن باحتفالية المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نجل مكتشف مقبرة توت غنخ آمون: المتحف المصري الكبير أعاد إلينا فخر الأجداد

توت عنخ آمون
توت عنخ آمون
محمد البدوي

قال نوبي حسين عبدالرسول، نجل مكتشف مقبرة توت عنخ آمون، إنه شعر بفخر كبير خلال احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، خاصة مع استعادة ذكرى والده الراحل الذي كان أحد أبطال الاكتشاف الأثري الأهم في تاريخ مصر والعالم، موضحًا أن والده كان له دور محوري في لحظة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وأضاف نوبي حسين عبد الرسول، خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان هناك فريق يعمل للتنقيب بقيادة عالم الآثار هوارد كارتر، مشيرًا إلى أن والده كان طفل صغير ويقدم له الماء والأكل، وفي يوم ما نادى على "كارتر" بعد أن لاحظ وجود مدخل المقبرة، وهو ما فتح الباب أمام أعظم اكتشاف أثري في القرن العشرين.

وأوضح نوبي حسين عبد الرسول، أن والده كان في طفولته يساعد العمال في موقع الحفائر، حيث كان يركب الحمار ويوصل إليهم الماء والطعام، حتى شارك لاحقًا في لحظة الكشف التاريخية، مؤكدًا أن كارتر أهداه قلادة توت عنخ آمون تكريمًا له، والتقط معه صورة شهيرة وهو يرتديها، ولا تزال هذه الصورة محفوظة لدى العائلة حتى اليوم.

وتابع أن جده، محمد عبدالرسول، هو مكتشف خبيئة الدير البحري الشهيرة، التي ضمت نحو 40 مومياء ملكية من ملوك الدولة الحديثة، والأسرة تحمل إرثًا أثريًا وإنسانيًا نفتخر به عبر الأجيال.

توت عنخ آمون مقبرة توت عنخ آمون المتحف المصري افتتاح المتحف المصري المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

مصرع شاب في المنوفية

ابن المنوفية.. مصرع مبرمج شاب مؤسس تطبيق دوائي

ترشيحاتنا

عمرو أديب

عمرو أديب: كنوز توت عنخ أمون ورمسيس الثاني والمسلة المعلقة تحتاج لمتاحف لوحدها

توت عنخ آمون

نجل مكتشف مقبرة توت غنخ آمون: المتحف المصري الكبير أعاد إلينا فخر الأجداد

توت عنخ آمون

المتحف المصري الكبير: جناح توت عنخ آمون يجذب هؤلاء الملوك مرة أخرى

بالصور

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد