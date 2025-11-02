صحفي: المتحف المصري الكبير أيقونة ثقافية عالمية

دعا الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إلى تنظيم رحلات مستمرة إلى المتحف المصري الكبير بهدف تعريف الأجيال الجديدة بعظمة الحضارة المصرية، مشددًا على أهمية عرض الآثار بطريقة تفاعلية تجذب الأطفال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إدراج دراسة علم المصريات في المناهج التعليمية.



وأكد "مسلم" في حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية “TeN”، أن الآثار المصرية محل أنظار العالم بأسره، وأن هذا الاهتمام العالمي هو القيمة المضافة الحقيقية التي تميز مصر، مشيرًا إلى أن الافتتاح التاريخي للمتحف الكبير خلق حالة معنوية إيجابية ينبغي البناء عليها.



وأوضح أن الدرجة العالية من الإجماع الوطني التي رافقت افتتاح المتحف الكبير تعكس وعي المجتمع المصري وتماسكه، لافتًا إلى أن الحوار الوطني الذي أطلقته الدولة نجح في جمع أطياف المعارضة المختلفة على طاولة واحدة، باستثناء جماعة الإخوان التي وصفها بأنها أكثر من ضايقهم هذا التماسك الوطني.



وأضاف "يجب أن نستثمر هذه الحالة من الانفتاح، وأن نتعامل مع المعارضة على أن الخلاف لا يفسد للوطن قضية، فالنقد البناء ضرورة، بشرط أن يكون بعيدًا عن الهدم أو التشويه."