رئيس المتحف المصري الكبير: مصر قادرة على الاحتفاء بحضارتها العريقة

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي المتحف المصري الكبير، أن مشروع المتحف هو هدية مصر للعالم، مشيرا إلى أن المتحف أكبر متحف في العالم من حيث المساحة وهو انجاز كبير.

وقال أحمد غنيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن مصر قادرة على الاحتفاء بحضارتها القديمة والعريقة وجعلها في أعلى مكانة ممكنة من خلال الحداثة في البناء والعرض واستخدام ادوات التكنولوجيا.

وتابع الرئيس التنفيذي المتحف المصري الكبير، أن المتحف المصري الكبير نجح في إستعادة علم مصر في مجال المصريات والترميم، والمعامل العلمية، وتعليم الأطفال بشكل مختلف والإهتمام بذوي الهمم.

وأشار أحمد غنيم إلى أن المتحف المصري الكبير سيساهم في زيادة أعداد السائحين، مؤكدا أن الدولة عملت على تطوير منطقة الأهرامات، والمتحف، مع وجود المتحف القومي للحضارة، مما سيكون هناك توقعات بنمو في الحركة السياحية وزيادة أعداد السائحين.