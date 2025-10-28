رئيس المتحف المصري الكبير: نضع اللمسات الأخيرة لأكبر حدث ثقافي.. سنبهر العالم

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن الجميع في انتظار "العرس العالمي" حفل افتتاح المتحف يوم السبت المقبل، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لزعماء وقادة العالم لحضور هذا الحدث التاريخي، موضحًا أن العمل داخل المتحف يسير في ثلاثة اتجاهات متوازية.

وقال أحمد غنيم، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، : "الاتجاه الأول خاص بالفعالية الاحتفالية، والتي تتولى تنفيذها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أثبتت كفاءة كبيرة في تنظيم احتفالات سابقة مثل موكب المومياوات، الحفل الحالي سيكون مختلفًا ومبهرًا، كما تعوّد العالم على إبداع المصريين في المناسبات الكبرى"، موضحًا أن الاتجاه الثاني يركّز على اللمسات الأخيرة في عرض القطع المتحفية ومراجعة أدق التفاصيل، بما في ذلك تنظيف القطع الثقيلة وضبط الإضاءة داخل القاعات.

وشدد أحمد غنيم، على أن الاتجاه الثالث يتعلق ببعض أعمال الصيانة الخاصة بالمنشآت، مشيرًا إلى أن جميع العاملين من مختلف الجهات يعملون في تناغم تام داخل المتحف وخارجه، في الشوارع والمناطق المحيطة وحتى على الطريق الدائري، مؤكدًا أن أجهزة الدولة كافة متكاتفة لضمان خروج حفل الافتتاح بصورة تليق بمكانة مصر وحضارتها.