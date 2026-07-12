قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاستثمار: الشباب المصري ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية
أصوات الانفجارات تهز الکویت وأعمدة الدخان تتصاعد إلى السماء
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية مدينة "رأس الحكمة"
وإيه المشكلة يعني.. الغندور يثير الجدل بشأن تغيير اللائحة من أجل مشاركة الأهلي في دور الأبطال
مصر والإمارات.. يدٌ واحدة ورؤية مشتركة في قمة «السيسي وبن زايد» بالعلمين| فيديو
خطوة جديدة تقرب إمام عاشور من الحلم الأوروبي.. تفاصيل
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات رأس الحكمة وتسليم التعويضات للمستحقين من الأهالي
موقف تريزيجيه من البقاء في الأهلي بالموسم الجديد
فيفا يدرس زيادة منتخبات كأس العالم إلى 64 بداية من 2030
لتعظيم الإنتاج وزيادة الصادرات.. وزير الإنتاج الحربي: لا تهاون في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية
الأردن يعلن الحداد 4 أيام على وفاة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني
ديمبيلي يحذر من لامين يامال: قادر على تدمير أي منافس إذا مُنح المساحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا: نيابة مكافحة الإرهاب تفتح تحقيقًا بعد العثور على أسلحة حربية داخل سيارة شمال باريس

فرنسا: نيابة مكافحة الإرهاب تفتح تحقيقًا بعد العثور على أسلحة حربية داخل سيارة شمال باريس
فرنسا: نيابة مكافحة الإرهاب تفتح تحقيقًا بعد العثور على أسلحة حربية داخل سيارة شمال باريس
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

 أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، اليوم /الأحد/، فتح تحقيق إثر العثور على أسلحة حربية داخل مركبة في مدينة سارسيل التابعة لمحافظة فال-دواز، شمال العاصمة باريس، وذلك غداة حادث أدى إلى إخلاء نحو 300 شخص من المنطقة.
وذكرت النيابة - في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فرنسية - أن التحقيق جاء عقب اكتشاف أسلحة داخل سيارة، أمس /السبت/، بالقرب من أحد المعابد اليهودية في المدينة.
وأوضحت أن التحقيق فُتح بتهم تتعلق بتشكيل جماعة إجرامية بهدف الإعداد لارتكاب جرائم تمس الأشخاص، فضلاً عن تهم نقل وحيازة واقتناء أسلحة من الفئتين “أ” و”ب”، في إطار مشروع ذي صلة بعمل إرهابي.
وأسندت النيابة مهمة إجراء التحقيقات إلى كل من المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، والمديرية الفرعية لمكافحة الإرهاب (SDAT)، والمديرية الوطنية للشرطة القضائية (DNPJ)، بالإضافة إلى المديرية المشتركة بين المحافظات للشرطة الوطنية (DIPN) في فال-دواز.
وكانت السلطات قد أخلت، مساء أمس /السبت/، نحو 300 شخص من أحد أحياء سارسيل، بعد الإبلاغ عن سيارة مشبوهة تبيّن لاحقًا احتواؤها على أسلحة.
وتُعد سارسيل من المدن الفرنسية التي تضم جالية يهودية كبيرة، وهو ما يفسر مستوى التأهب والإجراءات الأمنية المشددة التي رافقت الحادث.

النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا أسلحة حربية مدينة سارسيل التابعة لمحافظة فال دواز شمال العاصمة باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

حالة الطقس

استعدوا لحرارة قياسية.. موجة "الصهد الرطب" تضرب البلاد في هذا الموعد

ترشيحاتنا

حرب واشنطن وطهران

معهد فلسطين للأمن القومي: الحرب بين واشنطن وطهران أخذت أبعادًا أكثر توترًا

راندة المنشاوي

الإسكان: الإسراع في تنفيذ مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان لتحسين جودة الحياة

ارتفاع مؤشر بورصة عمان 0.2%.. وقيمة التداولات تتجاوز 8.1 مليون دينار

ارتفاع مؤشر بورصة عمان 0.2%.. وقيمة التداولات تتجاوز 8.1 مليون دينار

بالصور

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ودفع معدلات الأداء

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الشرقية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد