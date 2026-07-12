فرنسا: نيابة مكافحة الإرهاب تفتح تحقيقًا بعد العثور على أسلحة حربية داخل سيارة شمال باريس

أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، اليوم /الأحد/، فتح تحقيق إثر العثور على أسلحة حربية داخل مركبة في مدينة سارسيل التابعة لمحافظة فال-دواز، شمال العاصمة باريس، وذلك غداة حادث أدى إلى إخلاء نحو 300 شخص من المنطقة.

وذكرت النيابة - في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فرنسية - أن التحقيق جاء عقب اكتشاف أسلحة داخل سيارة، أمس /السبت/، بالقرب من أحد المعابد اليهودية في المدينة.

وأوضحت أن التحقيق فُتح بتهم تتعلق بتشكيل جماعة إجرامية بهدف الإعداد لارتكاب جرائم تمس الأشخاص، فضلاً عن تهم نقل وحيازة واقتناء أسلحة من الفئتين “أ” و”ب”، في إطار مشروع ذي صلة بعمل إرهابي.

وأسندت النيابة مهمة إجراء التحقيقات إلى كل من المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، والمديرية الفرعية لمكافحة الإرهاب (SDAT)، والمديرية الوطنية للشرطة القضائية (DNPJ)، بالإضافة إلى المديرية المشتركة بين المحافظات للشرطة الوطنية (DIPN) في فال-دواز.

وكانت السلطات قد أخلت، مساء أمس /السبت/، نحو 300 شخص من أحد أحياء سارسيل، بعد الإبلاغ عن سيارة مشبوهة تبيّن لاحقًا احتواؤها على أسلحة.

وتُعد سارسيل من المدن الفرنسية التي تضم جالية يهودية كبيرة، وهو ما يفسر مستوى التأهب والإجراءات الأمنية المشددة التي رافقت الحادث.