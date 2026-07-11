قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال رائف: استقبال المنتخب في العلمين الجديدة يعزز الترويج السياحي لمصر
الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة
بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة
التلفزيون الإيراني: مجتبى خامنئي سيوجه رسالة عن جنازة والده خلال ساعات
25 يوليو للحكم | حجز محاكمة عمرو أديب بتهمة سب وقذف مرتضى منصور
مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى خلال يونيو الماضي ويشدد على التفاعل مع المواطنين
وزير المالية لفريق كول سنتر الضرائب: تلطفوا مع العملاء.. إحنا شغالين عندهم
بعد استقرار الأمواج.. شواطئ مرسى مطروح تستعيد الهدوء وتستقبل المصطافين
انطلاق الدراسة بـ10 من مدارس «أجرو المصرية الإيطالية» .. العام الدراسي المقبل
برلماني: منتخب مصر كسب احترام الجماهير ويستحق التكريم الرئاسي
خلال 63 يوماً.. مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكانها
معركة نسائية.. إصابة سيدتين وطفلة خلال مشاجرة بالطوب في قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

بحث الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، مع اللواء بدر حسني ندا، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي يجري تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، تحت إشراف جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وذلك لمتابعة نسب ومعدلات تنفيذ الأعمال، وموقف الانتهاء من المشروعات ومواعيد دخولها حيز الخدمة بكامل طاقتها، عقب الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتلافي ملاحظات دار الهندسة "استشاري مجلس الوزراء". 

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والمهندس أحمد عبد العزيز، المشرف العام على مشروعات "حياة كريمة" بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، والدكتور أحمد ثابت، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وإسلام عبد التواب، منسق وحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم معدلات الإنجاز، ونسب التنفيذ، وموقف نهو وتسليم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بقطاعات: الصحة، والمجمعات الخدمية، والمجمعات الزراعية، ومراكز الشباب، وتسوية وتمهيد الطرق، ومنشآت التضامن الاجتماعي، مؤكداً ضرورة الإسراع في تلافي جميع الملاحظات الواردة من "مكتب دار الهندسة" والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الصحة والتي تشمل "الوحدات الصحية والمراكز الطبية"، وتم الاتفاق على الانتهاء من جميع مشروعات المتبقية بالقطاع نهاية شهر سبتمبر 2026، تمهيداً لدخولها حيز الخدمة وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

ووجه المحافظ بسرعة التنسيق بين قطاع كهرباء الفيوم، وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، لتلافي الملاحظات الخاصة بالمشروعات المتبقية بقطاع الكهرباء بقريتي؛ الريان، والمشرك، بمركز يوسف الصديق، ومنشأة عبد المجيد بمركز إطسا، بما يضمن الانتهاء من أعمال القطاع في أسرع وقت.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع دوري "نصف شهري" بمشاركة ممثلي الجهات ذات الصلة وحضور رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، ونسب التقدم في تنفيذ الأعمال، ورصد أي معوقات والعمل على حلها بشكل فورى، بما يضمن استمرار معدلات التنفيذ وتحقيق المستهدف فى المواعيد المقررة.

وشدد “غنيم” على ضرورة تكثيف جهود جميع الجهات المنفذة، وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المتبقية، والبحث عن حلول غير تقليدية لتجاوز التحديات، مع المتابعة الميدانية المستمرة، خاصة للمشروعات التي قاربت على الانتهاء، والإسراع في تلافي ملاحظات دار الهندسة أولاً بأول، حتي تدخل تلك المشروعات حيز الخدمة بكامل طاقتها.

وأكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على تقديم جميع سبل الدعم اللازم، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، لضمان سرعة الانتهاء من جميع مشروعات المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحقيق الاستفادة القصوى منها، بما يسهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة بالقرى المستهدفة. 


 

محافظ الفيوم حياة كريمة محمد هانئ غنيم مشروعات المرحلة الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد يفاجئ الملاك والمستأجرين بخفض الزيادة السنوية

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الآن

نجوم منتخب مصر

كله بيرقص ويغني.. نجوم منتخب مصر يشعلون أجواء العلمين الجديدة

ترشيحاتنا

منتخب مصر

ملمسوش الكرة.. نجوم في قائمة المنتخب بدون نقطة عرق بـ المونديال

منتخب اسبانيا

قبل مواجهة فرنسا.. أرقام مرعبة ترافق تأهل إسبانيا إلى المربع الذهبي

فريق الزمالك

لتفادي أزمة القيد.. إجراء جديد في الزمالك قبل الدوري الجديد

بالصور

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ .. أطباء : خطأ في 4 حالات منتشرة

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد