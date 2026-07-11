محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

بحث الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، مع اللواء بدر حسني ندا، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي يجري تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، تحت إشراف جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وذلك لمتابعة نسب ومعدلات تنفيذ الأعمال، وموقف الانتهاء من المشروعات ومواعيد دخولها حيز الخدمة بكامل طاقتها، عقب الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتلافي ملاحظات دار الهندسة "استشاري مجلس الوزراء".

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والمهندس أحمد عبد العزيز، المشرف العام على مشروعات "حياة كريمة" بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، والدكتور أحمد ثابت، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وإسلام عبد التواب، منسق وحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم معدلات الإنجاز، ونسب التنفيذ، وموقف نهو وتسليم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بقطاعات: الصحة، والمجمعات الخدمية، والمجمعات الزراعية، ومراكز الشباب، وتسوية وتمهيد الطرق، ومنشآت التضامن الاجتماعي، مؤكداً ضرورة الإسراع في تلافي جميع الملاحظات الواردة من "مكتب دار الهندسة" والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الصحة والتي تشمل "الوحدات الصحية والمراكز الطبية"، وتم الاتفاق على الانتهاء من جميع مشروعات المتبقية بالقطاع نهاية شهر سبتمبر 2026، تمهيداً لدخولها حيز الخدمة وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

ووجه المحافظ بسرعة التنسيق بين قطاع كهرباء الفيوم، وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، لتلافي الملاحظات الخاصة بالمشروعات المتبقية بقطاع الكهرباء بقريتي؛ الريان، والمشرك، بمركز يوسف الصديق، ومنشأة عبد المجيد بمركز إطسا، بما يضمن الانتهاء من أعمال القطاع في أسرع وقت.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع دوري "نصف شهري" بمشاركة ممثلي الجهات ذات الصلة وحضور رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، ونسب التقدم في تنفيذ الأعمال، ورصد أي معوقات والعمل على حلها بشكل فورى، بما يضمن استمرار معدلات التنفيذ وتحقيق المستهدف فى المواعيد المقررة.

وشدد “غنيم” على ضرورة تكثيف جهود جميع الجهات المنفذة، وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المتبقية، والبحث عن حلول غير تقليدية لتجاوز التحديات، مع المتابعة الميدانية المستمرة، خاصة للمشروعات التي قاربت على الانتهاء، والإسراع في تلافي ملاحظات دار الهندسة أولاً بأول، حتي تدخل تلك المشروعات حيز الخدمة بكامل طاقتها.

وأكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على تقديم جميع سبل الدعم اللازم، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، لضمان سرعة الانتهاء من جميع مشروعات المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحقيق الاستفادة القصوى منها، بما يسهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة بالقرى المستهدفة.



