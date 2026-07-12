اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر تتابع جهود إنهاء النزاعات وتعزيز السلم المجتمعي

عقدت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر ، اليوم "الأحد"، اجتماعها الدوري بتشكيلها الجديد، برئاسة الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، لمتابعة جهودها في إنهاء النزاعات وتعزيز السلم المجتمعي بمختلف محافظات الجمهورية.

وشهد الاجتماع مناقشة الخطة السنوية لعمل اللجنة، واستعراض الإحصاءات النهائية للمصالحات التي تم إنجازها على مستوى المحافظات، إلى جانب متابعة الملفات الجاري العمل عليها، وبحث سبل تفعيل آليات التواصل والتنسيق مع اللجان الفرعية؛ بما يسهم في سرعة الإنجاز وتعزيز دورها في الإصلاح المجتمعي.

وأكد عباس شومان أن اللجنة العليا للمصالحات تواصل أداء رسالتها وفق خطة عمل واضحة، مع اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة العاملين والمتعاملين مع اللجان الفرعية بالمحافظات، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر رسالة لإصلاح ذات البين

وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء أن إنشاء اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف يأتي انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف في نشر قيم الإسلام السمحة، وترجمة مقاصده في الحفاظ على الدماء، وصيانة الأعراض والممتلكات، وإصلاح ذات البين، ورأب الصدع بين المتخاصمين، وتوحيد الصف، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التماسك المجتمعي.

وأضاف رئيس اللجنة العليا للمصالحات أن اللجنة تعمل بالتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة المعنية بملف المصالحات، ووفق الضوابط والإجراءات المنظمة، مستفيدةً من المكانة التي يحظى بها الأزهر الشريف وثقة مختلف فئات المجتمع في رسالته الوطنية والدعوية.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، وهم: الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة بالجامع الأزهر، والدكتور سعيد عامر، رئيس الإدارة المركزية للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية سابقًا، والدكتور خليفة محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية سابقًا، والدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية سابقًا، والشيخ محمد الطاهر، مدير عام منطقة الوعظ بالأقصر، والنائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة قنا، والدكتور أحمد عبد الرحمن، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي.