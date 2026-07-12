قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبكة عالمية تفتح النار على حكم مباراة الأرجنتين وسويسرا في كأس العالم
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-7-2026 في مصر
سر نضج الفول في 30 دقيقة بدل 12 ساعة.. استشاري تغذية يفجر مفاجأة صادمة
القبض على طفل سرق مبلغا ماليا من داخل سيارة في الإسماعيلية
وفاة الطفلة الثانية ضحية الأب المتهم بإشعال النيران في زوجته وأبنائه الثلاثة بأسيوط
إيران .. انفجارات من الجهة الشرقية لمدينة بندر عباس ومنطقة قشم البحرية
محافظة الجيزة تستجيب لعدد من الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وقف فوق العربية.. القبض على المتهم بالتعدي على قائد سيارة بالإسكندرية
فتوح: مبقتش أحب ميسي ومش عايزه يكسب أي بطولة
وظائف خاليه برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
موعد مباراتي نصف نهائي كأس العالم 2026.. تفاصيل
نبيل فهمي: العدوان الإيراني المتكرر والممنهج يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول العربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتهى التحذير وبدأت الغرامات.. توفير ساحات انتظار بديلة في الطابية بأسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

واصلت إدارة المرور بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، جهودها؛ لتفريغ شارع صلاح الدين "الشارع الجديد" من أي مركبات أو حواجز واستاندات، وذلك استكمالاً لسعى المحافظة الجاد فى القضاء على مشكلة الإنسدادات والجلطات المرورية وخاصة بالمحاور العرضية والطولية بمدينة أسوان. 

ويأتي ذلك استجابة لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، للمطالب الجماهيرية المتكررة، لا سيما أن الشارع يعد من أهم المحاور التي تربط حركة سيارات الإسعاف والمطافئ من كورنيش النيل إلى وسط وغرب وشرق المدينة، بما يستلزم تيسير الحركة للحفاظ على حياة المرضى وسلامة المواطنين.

حملات توعوية موسعة

وعقب تنفيذ إدارة مرور أسوان حملة توعوية موسعة على مدار اليومين الماضيين، لإرشاد سائقي المركبات بعدم الانتظار بشارع صلاح الدين في الاتجاهين، بالمسافة الممتدة من تقاطع كورنيش النيل حتى الشارع المقابل لعمارات القطبية ومكتب بريد القسارية، بدأت الإدارة في تطبيق الإجراءات القانونية، من خلال تركيب الكلبشات للسيارات المخالفة، إلى جانب تحرير الغرامات المقررة.

وتزامن ذلك مع التشديد على أصحاب المحال التجارية بعدم وضع حواجز أمام واجهات المحال، مع التأكيد على تطبيق الغرامات المالية المقررة في حال المخالفة.

تقديم بدائل وتيسيرات لأصحاب السيارات

وفي إطار تقديم البدائل والتيسيرات لأصحاب السيارات، جرى التنبيه إلى توافر أماكن بديلة للانتظار بالمنطقة المحيطة بمسجد الطابية من الجهات الأربع: الغربية، والجنوبية، والشرقية، والشمالية.

ووجه محافظ أسوان بإشراف الوحدة المحلية على جميع ساحات الانتظار المحيطة بمنطقة الطابية، مقابل رسوم رمزية قدرها 5 جنيهات للساعة الواحدة.

كما تقرر تطبيق الرسوم نفسها لفترة زمنية مفتوحة لأصحاب السيارات المترددين والمرافقين للمرضى في العيادات ومعامل الأشعة والتحاليل، مقابل إظهار روشتة الطبيب المعالج، بهدف تخفيف الأعباء عنهم.

شكر لاستجابة المواطنين وتفاعلهم الإيجابي

ووجه المهندس عمرو لاشين الشكر للمواطنين على استجابتهم وتفاعلهم الإيجابي مع هذه الإجراءات، التي تستهدف توفير بيئة حضارية وآمنة، والقضاء على التكدسات المرورية، وتحقيق السيولة المرورية داخل هذا الشارع التجاري والخدمي الحيوي، إلى جانب استكمال أعمال التطوير والتجميل بالشوارع والمناطق الداخلية، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع الرئيسية بمدينة أسوان.

وتواصل محافظة أسوان تنفيذ قرار منع الانتظار بشارع صلاح الدين "الشارع الجديد"، لتيسير الحركة المرورية، مع توفير ساحات انتظار بديلة بمنطقة الطابية برسوم رمزية، وتطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين، في إطار الحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري لزهرة الجنوب.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

حالة الطقس

استعدوا لحرارة قياسية.. موجة "الصهد الرطب" تضرب البلاد في هذا الموعد

الزمالك

إعلامي: الزمالك يفاوض 3 مدربين أجانب ويترقب رفع إيقاف القيد

الاهلي

الغندور: لا أزمة في تعديل اللوائح لمشاركة الأهلي.. والنادي الكبير يستحق التواجد

الذهب

سعر جرام الذهب اليوم الأحد 12 يوليو .. هل سينخفض مجددا؟

ترشيحاتنا

مرموش

صراع إنجليزي على عمر مرموش.. مانشستر سيتي يطلب 60 مليون إسترليني

بيلينجهام

5 أرقام مميزة.. بيلينجهام يكرر إنجاز بيليه

مرموش

تقارير صحفيه تكشف تفاصيل العروض العالميه لضم مرموش

بالصور

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ودفع معدلات الأداء

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الشرقية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد