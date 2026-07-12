انتهى التحذير وبدأت الغرامات.. توفير ساحات انتظار بديلة في الطابية بأسوان

واصلت إدارة المرور بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، جهودها؛ لتفريغ شارع صلاح الدين "الشارع الجديد" من أي مركبات أو حواجز واستاندات، وذلك استكمالاً لسعى المحافظة الجاد فى القضاء على مشكلة الإنسدادات والجلطات المرورية وخاصة بالمحاور العرضية والطولية بمدينة أسوان.

ويأتي ذلك استجابة لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، للمطالب الجماهيرية المتكررة، لا سيما أن الشارع يعد من أهم المحاور التي تربط حركة سيارات الإسعاف والمطافئ من كورنيش النيل إلى وسط وغرب وشرق المدينة، بما يستلزم تيسير الحركة للحفاظ على حياة المرضى وسلامة المواطنين.

حملات توعوية موسعة

وعقب تنفيذ إدارة مرور أسوان حملة توعوية موسعة على مدار اليومين الماضيين، لإرشاد سائقي المركبات بعدم الانتظار بشارع صلاح الدين في الاتجاهين، بالمسافة الممتدة من تقاطع كورنيش النيل حتى الشارع المقابل لعمارات القطبية ومكتب بريد القسارية، بدأت الإدارة في تطبيق الإجراءات القانونية، من خلال تركيب الكلبشات للسيارات المخالفة، إلى جانب تحرير الغرامات المقررة.

وتزامن ذلك مع التشديد على أصحاب المحال التجارية بعدم وضع حواجز أمام واجهات المحال، مع التأكيد على تطبيق الغرامات المالية المقررة في حال المخالفة.

تقديم بدائل وتيسيرات لأصحاب السيارات

وفي إطار تقديم البدائل والتيسيرات لأصحاب السيارات، جرى التنبيه إلى توافر أماكن بديلة للانتظار بالمنطقة المحيطة بمسجد الطابية من الجهات الأربع: الغربية، والجنوبية، والشرقية، والشمالية.

ووجه محافظ أسوان بإشراف الوحدة المحلية على جميع ساحات الانتظار المحيطة بمنطقة الطابية، مقابل رسوم رمزية قدرها 5 جنيهات للساعة الواحدة.

كما تقرر تطبيق الرسوم نفسها لفترة زمنية مفتوحة لأصحاب السيارات المترددين والمرافقين للمرضى في العيادات ومعامل الأشعة والتحاليل، مقابل إظهار روشتة الطبيب المعالج، بهدف تخفيف الأعباء عنهم.

شكر لاستجابة المواطنين وتفاعلهم الإيجابي

ووجه المهندس عمرو لاشين الشكر للمواطنين على استجابتهم وتفاعلهم الإيجابي مع هذه الإجراءات، التي تستهدف توفير بيئة حضارية وآمنة، والقضاء على التكدسات المرورية، وتحقيق السيولة المرورية داخل هذا الشارع التجاري والخدمي الحيوي، إلى جانب استكمال أعمال التطوير والتجميل بالشوارع والمناطق الداخلية، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع الرئيسية بمدينة أسوان.

وتواصل محافظة أسوان تنفيذ قرار منع الانتظار بشارع صلاح الدين "الشارع الجديد"، لتيسير الحركة المرورية، مع توفير ساحات انتظار بديلة بمنطقة الطابية برسوم رمزية، وتطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين، في إطار الحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري لزهرة الجنوب.