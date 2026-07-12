منظومة الشكاوى الحكومية بأسوان تحقق استجابة بنسبة 100% خلال يونيو 2026

واصلت منظومة الشكاوى الحكومية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة للتعامل السريع والفعال مع شكاوى وطلبات المواطنين بما يحقق سرعة الاستجابة، وحل المشكلات، ورفع مستوى الرضا العام فى إطار تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية .

يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة لهم .

إشادة بكفاءة فريق منظومة الشكاوى

وفى هذا الإطار، أعرب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن تقديره لفريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة بقيادة سندس حامد، وذلك بعد تحقيق نسبة إنجاز متميزة بلغت 100% فى الإستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين خلال شهر يونيو 2026، وفقاً للتقرير المرفوع إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وأشاد محافظ أسوان، بجهود الفريق فى سرعة التعامل مع الشكاوى والتنسيق الفعال مع مختلف الجهات التنفيذية ، وهو الذى يتطلب معه تكثيف الجهود من خلال تقليل زمن الرد على أى شكاوى لتلبية المطالب الجماهيرية بالشكل المطلوب.

منظومة إلكترونية متطورة لخدمة المواطنين

وأكد محافظ أسوان أن منظومة الشكاوى الحكومية تمثل إحدى الآليات المهمة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين من خلال استقبال الشكاوى والطلبات عبر منظومة إلكترونية متطورة، ومتابعتها بشكل مستمر، والتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة بحثها وحلها، بما يسهم فى تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة ، ورفع مستوى جودة الأداء ، وتعزيز الرقابة على مختلف الأجهزة التنفيذية.

مؤشرات أداء تعكس سرعة الاستجابة

وأظهرت مؤشرات الأداء خلال شهر يونيو 2026 تحقيق نسبة إنجاز بلغت 100% فى التعامل مع الشكاوى والطلبات، بإجمالى 326 شكوى، منها 214 شكوى فردية و112 شكوى جماعية ، فيما بلغ متوسط زمن الرد على الشكوى 5 أيام ، وهو ما يعكس كفاءة منظومة العمل وسرعة الإستجابة لمتطلبات المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز فى معالجة الشكاوى.

وتواصل محافظة أسوان تعزيز كفاءة منظومة الشكاوى الحكومية بإعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحسين جودة الخدمات بما يؤكد نجاح جهود المحافظة فى تفعيل آليات التواصل مع المواطنين، والاستجابة الفورية لاحتياجاتهم ، وتحقيق رضاهم عن مستوى الخدمات الحكومية المقدمة لهم.