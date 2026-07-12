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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى أسوان.. حملات مكبرة لرفع الإشغالات بمركز كوم أمبو لتحقيق السيولة المطلوبة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح
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تستكمل الأجهزة التنفيذية بأسوان جهودها لإعادة الانضباط إلى الشارع، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية

وفي هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، برئاسة اللواء سمير البلاصي، حملات مكبرة استهدفت رفع الإشغالات من الطريق العام، مع فصل التيار الكهربائي عن المحال والمنشآت المخالفة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ لضمان عدم تكرار المخالفات وتحقيق الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة.

استمرار الحملات بمشاركة الجهات المختصة

وأكد اللواء سمير البلاصي، استمرار الحملات على مدار اليوم، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، للحفاظ على حرم الطريق العام وخط التنظيم، وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين.

وأوضح أن الحملات تُنفذ بمشاركة الأجهزة المختصة بشرطة المرافق، ونواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء، والعاملين بالوحدة المحلية، مدعومين بالمعدات اللازمة، وبمتابعة مستمرة من مركز السيطرة وغرفة العمليات.

الانضباط الحضاري أولوية لتحقيق جودة الحياة

وشدد المهندس عمرو لاشين على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة الإشغالات والتعديات بجميع المراكز والمدن، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.

وأكد أن تطبيق القانون على الجميع يتم بكل حسم، في إطار جهود الدولة للارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات.

وتواصل محافظة أسوان تنفيذ حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع، من خلال إزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يحقق السيولة المرورية، ويحافظ على حرم الطريق العام، ويعزز المظهر الحضاري، في إطار خطة متكاملة تستهدف توفير بيئة منظمة وآمنة تليق بأهالي المحافظة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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