نائب محافظ أسوان يترأس الاجتماع التنسيقى لمتابعة منظومة تقنين أراضى الدولة

فى ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالإرتقاء بمنظومة العمل فى ملف تقنين أراضى الدولة ، وتعزيز كفاءة الأداء ، ورفع معدلات الإنجاز بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

تواصل المحافظة تنفيذ منظومة المتابعة الدورية للمسئولين ، مع توفير كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان تحقيق المستهدفات، وإنجاز ملفات التقنين وفقاً للإطار الزمنى المحدد.

متابعة دورية لمنظومة التقنين

وفى هذا الإطار ، ترأس السيد أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لمتابعة آلية العمل بمنظومة تقنين أراضى الدولة ، وذلك بحضور مسئولى الجهات التنفيذية المعنية لمراجعة معدلات الأداء ، والوقوف على نسب الإنجاز ، والعمل على تذليل أى معوقات قد تؤثر على سرعة إنهاء الإجراءات فى أقل وقت .

سرعة إنهاء الملفات وفقاً للقوانين المنظمة

وشهد الإجتماع إستعراض موقف العمل بملفات تقنين أراضى الدولة ، مع التأكيد على سرعة الإنتهاء من الملفات المتبقية وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وإستكمال الإجراءات الخاصة بنقل الطلبات إلى القانون رقم 168 لسنة 2025 ، بما يحقق الإستفادة من التيسيرات التى تضمنها القانون الجديد.

تكثيف أعمال المعاينات قبل الموعد المحدد

وشدد نائب المحافظ على سرعة الإنتهاء من أعمال المعاينات الخاصة بالطلبات المقدمة على القانون الجديد، وعدم التأخير فى إستكمال إجراءات دورة التقنين، بما يضمن الإنتهاء من أكبر عدد ممكن من الملفات قبل الموعد المحدد لغلق باب تلقى الطلبات فى 18 يوليو الجارى ، مع الإلتزام بالدقة والسرعة فى الأداء حفاظاً على حقوق الدولة ، وتيسيراً على المواطنين .

تواصل محافظة أسوان جهودها لتطوير منظومة تقنين أراضى الدولة من خلال المتابعة المستمرة، والتنسيق بين الجهات المعنية ، والإسراع فى إنهاء الملفات وإستكمال المعاينات بما يحقق المستهدفات، ويحافظ على حقوق الدولة، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .