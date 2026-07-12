مسرحية الساحل الشرير تواصل النجاح وتفتح باب حجز عروض 15 و16 و17 يوليو

بعد النجاح الجماهيري التى حققته مسرحية "الساحل الشرير" منذ انطلاق عروضها ورفعها لافتة "كامل العدد" في أولى لياليها ببورتو مارينا بالساحل الشمالي، أعلنت الجهة المنظمة عن فتح باب الحجز للأسبوع الجديد، حيث تستمر عروض المسرحية أيام الأربعاء 15 يوليو، والخميس 16 يوليو، والجمعة 17 يوليو، وسط توقعات باستمرار الإقبال الجماهيري الكبير على العرض.

ويأتي طرح تذاكر الأسبوع الثاني بعد الإشادات الواسعة التي حظيت بها المسرحية، والإقبال الكبير من الجمهور على حضورها، ما دفع القائمون عليها إلى مواصلة تقديم عروض جديدة خلال موسم الصيف، خاصة في ظل الأجواء الكوميدية التي يقدمها العمل.

قصة مسرحية الساحل الشرير

مسرحية "الساحل الشرير"، هي أولى عروض فرقة "سوكسيه"، وتدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي، حول المفارقات والمواقف المضحكة التي تنشأ نتيجة الصدام بين عائلتين من ثقافتين مختلفتين تجمعهما الظروف داخل مجمع سكني واحد في الساحل الشمالي، وما يترتب على ذلك من سوء فهم ومفارقات طريفة بين الجيران خلال فترة الإجازة الصيفية.

أبطال مسرحية الساحل الشرير

مسرحية "الساحل الشرير" تدور أحداثها حول المفارقات الإجتماعية في الساحل الشمالي بشكل كوميدي، وهي من بطولة كل من أشرف عبد الباقي وأحمد عبد الوهاب وكارولين عزمي وكريم عفيفي وإبرام سمير، والمسرحية من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج أشرف عبد الباقي

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