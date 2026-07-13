تموين الوادي الجديد تشن 20 حملة رقابية على الأسواق

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية، حيث أسفرت جهودها خلال اسبوع عن تحرير 178 محضرًا متنوعًا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، إن المديرية نفذت 20 حملة تفتيشية موسعة شملت المرور على 150 منشأة تموينية وتجارية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بمتابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع وضبط المخالفات.

وأوضحت وكيل تموين الوادي الجديد، أن الحملات أسفرت عن تحرير 68 محضرًا بأسواق الجملة والتجزئة، تنوعت بين مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وتداول سلع مجهولة المصدر، وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب تحرير 10 محاضر بقطاع المخابز بسبب مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف وعدم وجود شهادات صحية وعدم الالتزام بالنظافة أو تعليق اللوحات الإرشادية، فيما تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي بجميع مراكز المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع، مشددة على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو تجارية من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو غرفة عمليات المديرية لضمان سرعة التعامل معها.