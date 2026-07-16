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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد وقف آلاف بطاقات التموين.. الحكومة تكشف ملامح تطوير منظومة الدعم

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

يتابع ملايين المواطنين خلال الفترة الأخيرة تطورات ملف التموين، خاصة بعد الإعلان عن وقف عدد من البطاقات التموينية ضمن أعمال تنقية البيانات، والتي وصلت إلى نحو 800 ألف بطاقة، بالتزامن مع الكشف عن خطة جديدة لتطوير منظومة الدعم وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

62 مليون مواطن يستفيدون من الدعم التمويني

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد المستفيدين من منظومة التموين يصل إلى نحو 62 مليون مواطن، مشيرة إلى استمرار جهود توفير السلع الأساسية وتأمين احتياجات المواطنين من خلال احتياطي استراتيجي آمن.

وأوضح أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن موازنة التموين المعتمدة بلغت نحو 175 مليار جنيه، لدعم منظومة السلع التموينية وتوفير احتياجات المواطنين.

تطوير المنافذ تحت اسم "كاري أون"

وكشفت الوزارة عن إطلاق مشروع "كاري أون" لتطوير منافذ التموين وتوحيد شكلها ومستوى الخدمات المقدمة بها، بما يجعلها تضاهي منافذ القطاع الخاص.

ويشمل المشروع تطوير:

  • منافذ جمعيتي.
  • البدالين التموينيين.
  • المنافذ التابعة للجهات المشاركة في المنظومة.

كما سيتم تطبيق مبادرة "سعر موحد" داخل أكثر من 3000 منفذ، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

خطة لزيادة المعروض وخفض أسعار السلع

وتتضمن خطة وزارة التموين التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بجميع المحافظات، وتطوير المخازن الاستراتيجية، وتوحيد إدارة المنافذ المتنقلة، بما يساعد على تقليل تكلفة تداول السلع وزيادة المعروض في الأسواق.

وأكدت الوزارة نجاحها في تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لفترات طويلة، حيث يصل متوسط الاحتياطي إلى نحو 6 أشهر، وبعض السلع تمتد إلى 8 و12 شهرًا.

تفاصيل جديدة عن الدعم النقدي

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي تم عرضه في جلسات مجلس النواب، وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للمنظومة الجديدة خلال مؤتمر صحفي موسع خلال الفترة المقبلة.

40 ألف منفذ لخدمة المواطنين

وأوضح أن وزارة التموين تمتلك شبكة كبيرة تضم نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لتوزيع السلع، وأن مشروع "كاري أون" يستهدف تطوير هذه المنافذ من حيث الشكل والمضمون وجودة المنتجات المقدمة.

تأمين القمح وتشديد الرقابة على الأسواق

وأكدت وزارة التموين استمرار جهود تأمين السلع الأساسية، مشيرة إلى نجاح موسم توريد القمح وحصاد نحو 5 ملايين طن، مع استمرار الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وضبط المخالفات.

وأوضحت الوزارة أن تطوير المخازن الاستراتيجية يساهم في تقليل تكاليف النقل والتداول، وهو ما ينعكس على استقرار أسعار السلع وتوافرها للمواطنين.

البطاقات التموينية توفير السلع وزير التموين كاري أون خفض أسعار السلع

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