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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لهو الأطفال أشعل نار الانتقام.. عامل يحرق منزل جاره في قنا

حريق
حريق
رامي المهدي

في لحظة غضب، تحولت خلافات الجيرة التي بدأت بسبب لهو الأطفال إلى مأساة كادت تنتهي بكارثة داخل إحدى قرى محافظة قنا، بعدما أقدم عامل على إشعال النيران عمدًا في منزل جاره انتقامًا منه.

القصة بدأت بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أحد المواطنين يستغيث ويؤكد أن جاره تعمد إحراق منزله وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف حقيقة الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه في 22 يوليو، تلقى مركز شرطة أبوتشت بلاغًا بنشوب حريق داخل منزل بدائرة المركز، وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده، دون وقوع أي إصابات بشرية.


 

وبسؤال مالك المنزل، اتهم أحد جيرانه بإشعال النيران عمدًا بسبب خلافات قديمة بينهما تتعلق بالجيرة ولهو الأطفال.


 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وهو عامل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن دافعه كان الخلافات القائمة بينه وبين جاره.


 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة استكمال التحقيقات في الواقعة.

خلافات الجيرة لهو الأطفال محافظة قنا

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