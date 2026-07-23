حكيم يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو : مستقبل مصر يُبنى بسواعد أبنائها

حرص المطرب حكيم على الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، عبّر فيها عن اعتزازه بهذه المناسبة الوطنية.

وأكد حكيم أن يوم 23 يوليو يمثل محطة مهمة في تاريخ المصريين، ويجسد إرادة شعب آمن بوطنه وسعى لبناء مستقبل أفضل، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى ستظل حاضرة في وجدان كل مصري.

وأضاف أن مستقبل مصر سيظل قائمًا على جهود وإخلاص أبنائها، معربًا عن أمنياته بأن تنعم البلاد بمزيد من القوة والاستقرار والازدهار.

واختتم رسالته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها، مؤكدًا فخره بوطنه، ومرددًا: “تحيا مصر دائمًا وأبدًا.