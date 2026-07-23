ألحان هاني شنودة | تفاصيل حفل نسمة محجوب بموسم الصيف بالأوبرا

تستعد الفنانة نسمة محجوب بمجموعة من المفاجآت في حفلها الغنائي على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، الذي يقام 1 أغسطس القادم.

سوف تغني نسمة خلال الحفل، ولأول مرة مجموعة من أغنياتها الجديدة قبل طرحها خلال موسم الصيف والتي تشمل عددا من الشراكات الفنية الجديدة التي تستعد للكشف عنها خلال الفترة المقبلة، حيث تقوم حاليا بالتجهيز لتصوير فيديو كليب لعدد منها.

كما تخصص نسمة جزءًا من برنامج الحفل للاحتفاء بإرث الموسيقار الراحل هاني شنودة، من خلال تقديم مجموعة من الأغنيات التي تحمل ألحانه، تكريمًا لذكراه ولمشواره الذي ترك بصمة ممتدة في الموسيقى المصرية الحديثة.

ويجمع برنامج الحفل بين الأغنيات الجديدة وعدد من أشهر أعمال نسمة التي ارتبط بها جمهورها، في ليلة تعكس تنوعها الموسيقي وقدرتها على التنقل بين الألوان العربية والغربية بأسلوبها الخاص.

حفل نسمة محجوب

وتأتي مشاركة نسمة محجوب ضمن موسم حفلات صيف 2026 بدار الأوبرا المصرية، الذي يشهد مشاركة عدد من أبرز نجوم الغناء والموسيقى، من بينهم علي الحجار، ومدحت صالح، وشريف منير.

ويقام حفل «نسمة محجوب وفرقتها» في الثامنة والنصف مساء السبت 1 أغسطس، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ويبلغ سعر التذكرة 410 جنيهات، فيما تتاح التذاكر للحجز إلكترونيًا من خلال منصة تذكرتي، إلى جانب شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية.