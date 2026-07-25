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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 25 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات مكثفة بقنا

جولة تموين قنا
جولة تموين قنا
يوسف رجب

حررت حملة تموينية برئاسة حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، 25 مخالفة لمخابز 
خلال جولة على المنشآت التموينية من المخابز البلدية والمنافذ التموينية، بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، بأنه تم المرور على بعض المنشآت التموينية لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت المخابز البلدية لمتابعة انتظام عمليات إنتاج الخبز، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، وعدم وجود أي مخالفات تؤثر على جودة الرغيف أو حقوق المواطنين.

وأشار القط، إلى أنه تم ضبط 25 مخالفة بالمخابز تنوعت ما بين انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص في الأوزان وعدم النظافة، كما جرى التنبيه على أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وتابع وكيل وزارة التموين بقنا، بأنه تم المرور على بعض المنافذ التموينية لبيع السلع الأساسية للتأكد من توافر السلع والمقررات التموينية للمواطنين، حيث تم ضبط عدد من المخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وصول المقررات التموينية ورصد بعض الأماكن المغلقة.

وأكد القط، استمرار الحملات الرقابية المفاجئة لضبط أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرًا إلى أنه استمع إلى ملاحظات المواطنين والعاملين، وذلك لسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على مستوى الخدمة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية.
 


قنا مخالفة تموينية وزارة التموين المخابز أخبار قنا

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