مي القاضي تستعرض جمالها ورشاقتها عبر انستجرام

شاركت الفنانة مي القاضي، جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطف القاضي، أنظار جمهورها بإطلالة جذابة لافتة مرتدية جاكيت رياضي قصير باللون الابيض نسقت معه بنطلون باللون الرمادي، كشفت عن جمالها ورشاقتها.

وكشفت مي القاضي، حقيقة شائعة عمرها الذي كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "يا جماعة حرام عليكم انا مش عارفه مين اللي قال إن عمري 40 سنة".

وأضافت "القاضي"، خلال لقائها التليفزيوني في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "mbc مصر" الفضائية، أن عمرها الحقيقي 35 عامًا وستكمل عامها الـ 36 آخر هذا العام.