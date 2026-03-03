قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تعلن مقتل 5 من أفراد الحرس الثوري في هجمات أمريكية إسرائيلية
استهداف منشأتين من وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون بالإمارات
هل تسقط زكاة الفطر عن المديون؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
اليوم.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
صلاة الضحى في رمضان.. ثوابها حجة وتشهدها الملائكة بهذه الساعة
ترامب: نمتلك إمدادات غير محدودة من الأسلحة.. ويمكن خوض الحروب إلى الأبد
بعد تعرضها لهجوم.. السفارة الأمريكية في الرياض تعلن الإغلاق المؤقت
احذر.. 10 أفعال في رمضان تجعل الله لا يلتفت لصيامك ولا يقبله منك
وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد العسكري بالمنطقة
الحرس الثورى: عدد قتلى وجرحى العسكريين الأمريكيين بلغ 650 خلال يومين
حزب الله يتبنى إطلاق مسيّرات استهدفت مواقع رادارات وغرف تحكم في شمال إسرائيل
عصمت: العاملون بالكهرباء قادرون على تأمين التغذية الكهربائية
توك شو

أهم أخبار توك شو.. أحمد موسى يحذر من الحرب.. وصالح جمعة يقيم تجربته في الأهلي وأمير مرتضى يحلم برئاسة الأهلي

احمد موسى
عبد الخالق صلاح

نشر موقع صدى البلد الاخباري مجموعة من الاخبار الهامة على مدار الساعة ومنها: .. 

الديهي: مصر دولة لا يوجد على أرضها أي قواعد عسكرية.. ونحن ضد الحروب

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تطورات الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل، واستمرار التصعيد العسكري .

أمير مرتضى منصور يكشف عن ما ينوي القيام به لو كان رئيسا للأهلي.. ويؤكد مجلس لبيب هدّ اللي عملناه

أطلق أمير مرتضى منصور سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج أسرار، تناول خلالها عددًا من الملفات الشائكة داخل نادي الزمالك، إلى جانب رؤيته لأوضاع الكرة المصرية، وذلك في حوار اتسم بالصراحة والانتقادات المباشرة.

ارتفاع سعر النفط.. تبعات كارثية لإغلاق مضيق هرمز على المنطقة العربية.. فيديو

كشف ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي، عن الأضرار الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز جراء الحرب المشتعلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي وأسعار الغاز والنفط.

السفارة الأمريكية في الأردن: جميع موظفي السفارة غادروا مؤقتا بسبب وجود تهديد

أعلنت السفارة الأمريكية في الأردن، أنّ جميع موظفي السفارة غادروا مؤقتا بسبب وجود تهديد، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

نشرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، مقطع فيديو، يُزعم أنه يُظهر إسقاط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي فوق إيران.

ووفقًا لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، أُسقطت الطائرة المسيرة فوق خرم آباد.

أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء بشرح تأثير الحرب الإيرانية على المنطقة

اكد الإعلامي أحمد موسى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن يخرج ويشرح للشعب ما يجري في المنطقة وتأثيره على المواطنين، بالإضافة إلى توضيح أوضاع مصر نتيجة الأحداث، والتأثيرات التي لحقت بالبلاد من العملية العسكرية الإيرانية الإسرائيلية.

صالح جمعة: لو إمام وبن شرقي وزيزو كملوا في الزمالك كان شكل الدوري هيختلف

أكد صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق، أن الثلاثي إمام عاشور وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو لو كملوا في الزمالك كان شكل الدوري المصري هيختلف، بنسبة كبيرة”، مشيرا إلى ان تأثيرهم كان واضح بشكل كبير في نادي الزمالك.

وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم كل قدراتنا لمواجهة إسرائيل وأمريكا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ستستخدم كل قدراتها لمواجهة إسرائيل وأمريكا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن حزنه وأسفه بعد مغادرة وفد بلاده جنيف، مؤكدًا أنهم كانوا يتوقعون توقيع اتفاق في الاجتماع المقبل، وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو من تسبب مجددا في إفشال المفاوضات.

لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي

أثار الفنان دياب ضجة واسعة وجدلًا كبيرًا بسبب حديثه عن الفنانة غادة عبدالرازق، في برنامج رامز جلال.

سأل الفنان رامز جلال ضيفه الفنان دياب، عن الممثلة التي لا يريد العمل معها مرة أخرى.

