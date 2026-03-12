حودة بندق يفكر في الاعتزال: الغناء حرام وأبحث عن مشروع خاص بعيدًا عن الوسط الفني

كشف مطرب المهرجانات حودة بندق عن تفكيره المستمر في الاعتزال والابتعاد عن الغناء، مشيرًا إلى أنه يميل للاعتقاد بأن الغناء قد يكون حرامًا، لكنه شدد على أنه ليس مختصًا في الفتاوى الشرعية.

وقال بندق، خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «أسرار» على قناة «النهار»: «أنا أقل من أني أتكلم في الحلال والحرام، وفي ناس متخصصة، لكن أنا أميل إلى أن الغناء حرام، والنسبة الكبيرة من الناس تقول إنه حرام».

التوقف عن العمل الفني

وأوضح أنه لم يصدر أي تصريح قاطع حول حرمة الغناء في لقاءاته السابقة، مؤكدًا أن هذه الآراء المتنوعة تجعله يفكر أحيانًا في التوقف عن العمل الفني والبحث عن حياة مهنية بديلة.

وأضاف بندق أنه رغم حبه العميق للغناء وصناعة الموسيقى، يشعر أحيانًا بالإرهاق من طبيعة الوسط الفني الصعبة، والمنافسة الشديدة، وحتى من محاولات بعض الأشخاص لإقصاء الآخرين عن النجاح، وهو ما يدفعه للتفكير في فتح مشروع خاص يبعده عن الأضواء ويتيح له الاستقرار بعيدًا عن ضغوط الفن.