آيتن عامر تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

شاركت الفنانة آيتن عامر، صورة حديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وخطفت آيتن عامر الأنظار بلوك كاجوال في إطلالة صباحية.

وروجت الفنانة أيتن عامر عن مسلسلها الجديدة “كلهم بيحبوا مودي” مع ياسر جلال، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2026.

ونشرت أيتن عامر صورة مع ياسر جلال خلال كواليس المسلسل عبر حسابها الرسمي على فيسبوك؛ معلقة: “كلهم بيحبوا مودى بس مودى بيحب مين؟ استنونا في رمضان 2026 باذن الله في مسلسل مختلف هيعجبكوا اوى ودورى فيه هيكون مفاجأة”.

كلهم بيحبوا مودي لـ ياسر جلال

يذكر أن الفنان ياسر جلال، كان قد أعلن تعاقده على بطولة مسلسل جديد بعنوان «كلهم بيحبوا مودي»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، ومن المتوقع أن يأتي في إطار كوميدي اجتماعي.