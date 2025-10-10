قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في أول تعاملات اليوم الجمعة
بث مباشر لصلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية
مفتي الجمهورية يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق في وفاة شقيقته
رابط استخراج شهادة التحركات إلكترونيا لإثبات السفر خارج مصر
تاجر مخدرات.. جريمة غسل 50 مليون جنيه بقنا
هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع
3 آلاف نسخة.. القبض على مالك مطبعة بحوزته كتب بدون تصريح
لجان تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب تواصل عملها لليوم الثالث
صفقة مخـ درات ضخمة.. مصرع 4 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة ببني سويف
سورة الكهف.. اعرف موعد قراءتها يوم الجمعة وفضلها
المغرب يهزم كوريا الجنوبية ويتأهل إلى ربع مونديال الشباب
اتفاق غزة التاريخي| انسحاب إسرائيلي وهدنة شاملة برعاية مصرية.. شرم الشيخ تعيد صوت السلام
فن وثقافة

انطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى"

إكس بي لمستقبل الموسيقى
إكس بي لمستقبل الموسيقى
محمد نبيل

أعلنت ميدل بيست عن موعد انطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر وفعالية "إكس بي لمستقبل الموسيقى"، والذي يُقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من الخميس 4 ديسمبر وحتى السبت 6 ديسمبر 2025، احتفالًا بمرور خمسة أعوام على تأسيس المؤتمر الذي أصبح منصة رائدة في تطوير صناعة الموسيقى والإبداع في المنطقة.
 

ويواصل مؤتمر إكس بي تعزيز حضوره كمحرك رئيسي للنمو في القطاع الموسيقي، من خلال برنامج متكامل يجمع بين الجلسات الحوارية وورش العمل خلال النهار، والعروض الموسيقية الحية في المساء، ما يمنح المشاركين تجربة ثقافية وفنية غنية تعكس حيوية وتنوع المشهد الموسيقي العربي والعالمي.

وتضم نسخة هذا العام مجموعة من أبرز الأسماء الموسيقية الإقليمية والدولية، حيث تم الإعلان عن أول المشاركين، ومنهم:

الفنانة الفلسطينية الأردنية زين

نجمة الخليج شمّة حمدان

الفنان والملحن عزيز مرقة

الثنائي العالمي مونتوك

الفنانة الأمريكية الفلسطينية لينا مخّول

فرقة الروك المغربية الفرنسية باب لبلوز
 

كما يسلط الحدث هذا العام الضوء على الهند كـ"ضيف شرف"، لتكون دولة محورية في البرنامج، بما يعزز الحوار الثقافي ويكرّس للتبادل الموسيقي العالمي.
 

يرتكز "إكس بي لمستقبل الموسيقى" على أربع ركائز رئيسية هي: المواهب، المشهد، الأثر، والابتكار، والتي من خلالها تسعى مؤسسة مدل بيست إلى بناء مجتمع موسيقي متماسك وتمكين الجيل الجديد من المحترفين.
 

ويستمر التعاون الاستراتيجي بين مؤتمر إكس بي لمستقبل الموسيقى وهيئة الموسيقى السعودية، في إطار جهود مشتركة تهدف إلى تطوير النظام البيئي الموسيقي المحلي بشكل عادل ومستدام، مع تركيز خاص على تمكين المواهب السعودية، ودعم الابتكار في القطاع.

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

حسام عبد المجيد

موقف الأهلي من التفاوض مع حسام عبد المجيد

احمد عبد القادر

130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

محطة عدلي منصور

حاصلة على جائزة عالمية.. لقطات جوية مبهرة لمحطة عدلي منصور

حريق

عقب سيجارة وراء حريق شونة بصل بمدينة قها

صورة موضوعية

نائب القصير بالبحر الأحمر يتعرض لحادث سير .. تفاصيل

حريق

انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق في محل أحذية ببنها

بالصور

جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

