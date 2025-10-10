انطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى"

أعلنت ميدل بيست عن موعد انطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر وفعالية "إكس بي لمستقبل الموسيقى"، والذي يُقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من الخميس 4 ديسمبر وحتى السبت 6 ديسمبر 2025، احتفالًا بمرور خمسة أعوام على تأسيس المؤتمر الذي أصبح منصة رائدة في تطوير صناعة الموسيقى والإبداع في المنطقة.



ويواصل مؤتمر إكس بي تعزيز حضوره كمحرك رئيسي للنمو في القطاع الموسيقي، من خلال برنامج متكامل يجمع بين الجلسات الحوارية وورش العمل خلال النهار، والعروض الموسيقية الحية في المساء، ما يمنح المشاركين تجربة ثقافية وفنية غنية تعكس حيوية وتنوع المشهد الموسيقي العربي والعالمي.



وتضم نسخة هذا العام مجموعة من أبرز الأسماء الموسيقية الإقليمية والدولية، حيث تم الإعلان عن أول المشاركين، ومنهم:

الفنانة الفلسطينية الأردنية زين

نجمة الخليج شمّة حمدان

الفنان والملحن عزيز مرقة

الثنائي العالمي مونتوك

الفنانة الأمريكية الفلسطينية لينا مخّول

فرقة الروك المغربية الفرنسية باب لبلوز



كما يسلط الحدث هذا العام الضوء على الهند كـ"ضيف شرف"، لتكون دولة محورية في البرنامج، بما يعزز الحوار الثقافي ويكرّس للتبادل الموسيقي العالمي.



يرتكز "إكس بي لمستقبل الموسيقى" على أربع ركائز رئيسية هي: المواهب، المشهد، الأثر، والابتكار، والتي من خلالها تسعى مؤسسة مدل بيست إلى بناء مجتمع موسيقي متماسك وتمكين الجيل الجديد من المحترفين.



ويستمر التعاون الاستراتيجي بين مؤتمر إكس بي لمستقبل الموسيقى وهيئة الموسيقى السعودية، في إطار جهود مشتركة تهدف إلى تطوير النظام البيئي الموسيقي المحلي بشكل عادل ومستدام، مع تركيز خاص على تمكين المواهب السعودية، ودعم الابتكار في القطاع.