إيهاب واصف: المعروض من الفضة أقل من الطلب ووعي المستثمرين يحرك الأسعار صعوداً
ويتكوف: إسرائيل أكملت المرحلة الأولى من الانسحاب
المشاط: 600 مليون يورو لمصر لتعزيز التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي
أول رد فعل من ترامب على عدم منحه نوبل للسلام
المدير الفني الجديد.. أول ظهور لـ سوروب في الأهلي.. صور
أول تعليق من البيت الأبيض على عدم فوز ترامب بجائزة نوبل للسلام
بنعمة النظر والإمعان.. خطيب المسجد الحرام: الله خلق الإنسان وحلاه
الهلال الأحمر المصري يدفع بـ 1600 طن مساعدات عاجلة إلى غزة
بعد توجيهات الري الأخيرة.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التعدي على مجرى النهر
للمهموم .. دعاء الشعراوي لفك الكرب مكتوب
مصادر: الاحتلال مُصر على موقفه الرافض للإفراج عن مروان البرغوثي وبعض كبار قادة القسام
الأرصاد تحذر من استمرار تكاثر السحب على السواحل الشمالية الغربية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

المدير الفني للأهلي.. موعد أو ظهور رسمي لـ ياس سوروب

ياس سوروب
ياس سوروب

وصل المدرب الدنماركي ياس سوروب إلى القاهرة، أمس الخميس، استعداداً لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكان النادي الأهلي، أعلن الأربعاء الماضي، عن التعاقد مع ياس سوروب، لمدة عامين ونصف.

وقام أسامة ‏هلال، مدير إدارة التعاقدات والاسكاوتينج بإنهاء كافة الأمور الإدارية ‏والمالية.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب، ‏رئيس النادي مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية ‏مدير الكرة.

موعد أول مباراة للدنماركي سوروب مع الأهلي


ويبدأ سوروب مشواره مع الأهلي بمغامرة إفريقية، حيث ستكون مباراته الأولى ضد إيجل نوار البوروندي على ملعب الأخير، 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وحدد الجهاز الفني للأهلي أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر، موعدا للسفر إلى بوروندي، لخوض المباراة ‏المرتقبة.‏

وتأهل فريق إيجل نوار البوروندي الى دور الـ 32 بعدما تخطى عقبة فريق أساس تليكوم ‏الجيبوتي في دور الـ 64 من البطولة.‏

ياس سوروب الأهلي موعد أول مباراة للدنماركي سوروب مع الأهلي محمود الخطيب

المزيد

