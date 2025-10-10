أسكت المنتقدين.. مدرب الجزائر يدافع عن رياض محرز

دافع فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب منتخب الجزائر، عن نجم الخضر رياض محرز، بعد التأهل إلى كأس العالم 2026.

وسجل محرز الهدف الثاني في فوز الجزائر على الصومال 3-0، أمس الخميس، ليقود منتخب بلاده إلى المونديال.

وقال بيتكوفيتش في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "محرز لم يكن بحاجة إلى دعمي، لقد شاهدنا هدوءه وحضوره داخل الملعب، وكان في المكان المناسب في الوقت المناسب، محرز أسكت الكثير من الانتقادات، وهو معتاد على الضغط لأنه لاعب من مستوى عالٍ جداً”.

وارتفع عدد المتأهلين إلى بطولة كأس العالم 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد صعود مصر والجزائر.

ما المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026؟



الولايات المتحدة، المكسيك، كندا (مؤهلة تلقائيًا كمضيفين)

أفريقيا

مصر

الجزائر

المغرب

تونس

آسيا

أستراليا

إيران

اليابان

الأردن

كوريا الجنوبية

أوزبكستان

أوقيانوسيا

نيوزيلندا

أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

البرازيل

كولومبيا

الإكوادور

باراجواي

أوروجواي