الموعد والملعب.. كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس السوبر المصري

تنطلق بطولة كأس السوبر المصري للأندية في العاصمة الإماراتية أبو ظبى بمشاركة الأهلى والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا

وتقرر إقامة السوبر المصرى فى الفترة بين 6 إلى 9 نوفمبر المقبل.

وكان الأهلى توج بلقب الدورى الممتاز بينما حصد الزمالك بطولة كأس مصر عن الموسم الماضى.

وتوج سيراميكا كليوباترا لقب كأس الرابطة، بينما تم اختيار بيراميدز للمشاركة فى السوبر المصرى من خلال البطاقة الذهبية

يلتقى الزمالك مع بيراميدز على استاد آل نهيان، والأهلى ضد سيراميكا كليوباترا على استاد هزاع بن زايد يوم 6 نوفمبر.

بينما يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا علي استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين.

ويوم ٩ نوفمبر يواجه الخاسر من مباراتي نصف النهائي علي استاد آل نهيان في أبو ظبي

وتقام مباراة النهائى بين الفائز من مباراتي نصف النهائي علي استاد محمد بن زايد في أبو ظبي